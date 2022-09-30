13 parçaya bölünerek öldürülen Azra Gülendam'ın babası televizyonda konuştu!

Üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu’nu 13 parçaya bölerek öldüren katilin cezaevinde intihar etmesi gündemdeki yerini koruyor. Azra'nın babası Mustafa Haytaoğlu, dün intihardan emin olmak adına Diyarbakır'a giderek savcı ile görüşmüştü. Bugün televizyon programına katılan baba, katilin gerçekten ölüp ölmediği iddialarını bir kez daha cevapladı.

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Antalya'da öldürülen üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu’nun babası Mustafa Haytaoğlu, Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programına görüntülü bağlanarak kızı Azra’nın katilinin intihar ettiği, katilin gerçekten ölüp ölmediği iddialarını gözyaşları içerisinde cevapladı.

Azra’nın babası, kızının katilinin öldüğünü öğrendiği an yaşadıklarını anlattı.

"İkna oldum"

Baba Haytaoğlu, “Ben haberi aldığımda burada duramadım. Çocuğumun mezarına çok rahat bir şekilde, alnım ak ve başım dik bir şekilde giderek, 'Sana son görevimi de yerine getirmek istedim' demek istiyorum. Adli Tıp Kurumu'na gittim. Yetkili mercilerle görüşmeye gittim, ikna oldum. Tutanakları gördüm ve ailesinin orada olduğunu biliyorum“ ifadesini kullandı.

Acılı baba sorularına cevap aramak için katil zanlısıyla karşı karşıya bile geldiğini anlattı. Mustafa Haytaoğlu, “Avukatları onun akli durumunun yerinde olmadığını söylese de çok net konuşuyordu. Sonunda ağırlaştırılmış müebbet ve artı 16 yıl ceza aldı. Biz arkasından boşluğa düştük. İnsan şöyle bir duyguya kapılıyor. Arka kapıdan çıkıp gitti mi acaba, öyle olmadığını biliyoruz ama kapılıyoruz” dedi.

"Bana 'kafam nerede' diyor"

Yaşadıklarını gözyaşları içerisinde anlatan Mustafa Haytaoğlu, “Bu haberi aldık yani isterdim ki yıllarca yatsın, bu acıyı yaşasın. Ben kızımın mezarına gittiğimde baba ellerim nerede, kafam nerede diyor bana, ben üşümeye utanıyorum. Çocuğumun mezarına dahi bakamıyorum. Keşke kızımı koruyabilseydim. Hep o anı yaşıyoruz, hiçbir şekilde acımız dinmedi” dedi.

Olayın geçmişi: Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu (21), geçen yıl 28 Temmuz'da evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamadı. Telefonu da kapalı olan Haytaoğlu'na ulaşılamayınca Adana'dan gelen babası Mustafa Haytaoğlu polise kayıp başvurusunda bulundu.

Antalya polisi, Azra'nın cep telefonundan en son inşaat mühendisi ve emlak ofisi sahibi Mustafa Murat Ayhan (49) ile görüştüğünü tespit etti. Cinayet büro ekiplerinin titiz çalışması ile sorguda Ayhan, cinayeti itiraf etti.

Mustafa Murat Ayhan, Varsak'ta ormanda Azra Gülendam Haytaoğlu'nu gömdüğü yeri ekiplere gösterdi. Cesedin parçalarını bulan ekipler, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderdi. Azra'nın başı tüm aramalara rağmen bulunamadı. Mustafa Murat Ayhan, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Haytoğlu ailesi, savcı ile görüştükten sonra kentten ayrıldı.