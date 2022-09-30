Tavuklu parmak kebabı ile hem midenizi, hem gözünüzü şenlendireceksiniz

Tavuk denildiği zaman akla genellikle birkaç çeşit yemekler geliyor. Ancak kırmızı ete göre daha uygun fiyatlı olan tavuk etiyle de kırmızı etin lezzetini aratmayacak lezzetler yapabilirsiniz. İşte tavuk eti sevenlerin tadına hayran kalacağı ve herkese önereceği tavuklu parmak kebabı malzemeleri ve tarifi...

750 gr kuşbaşı doğranmış tavuk göğsü

3 adet orta boy patates

3 adet küçük boy patlıcan

1 adet yeşil biber

1 adet orta boy domates

1 adet soğan

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı domates salçası

1,5 su bardağı su

Tuz, karabiber

Tavuklu Parmak Kebabı Yapılışı :

Tavuklu parmak kebabı tarifi için; orta boy geniş bir kap içine 1 adet ince ince doğranmış soğan ve 2 diş ince ince doğranmış sarımsağı koyun. Bunların üzerine 4-5 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyip, 1 dakika kadar kavurun. Sonrasında 750 gr kuşbaşı doğranmış tavuk etini tencere içine ekleyin. Tavuk eti suyunu salıp, hafifçe çekene kadar ara ara karıştırarak, tavuk etini pişirin.

Tencere içinde pişen tavuk etlerinin üzerine 1 adet orta boy küçük küçük doğranmış domates ve 1 adet küçük küçük doğranmış yeşil biber ilave edin. Domates ve biberleri de yumuşayana dek pişirin

Diğer yandan 3 adet küçük boy patlıcanı alacalı olarak soyup, parmak uzunluğunda dilimleyin. 3 adet orta boy patatesinde kabuğunu soyup, elma dilimi şeklinde doğrayın. Doğradığınız bu patatesleri kızgın yağ içinde güzelce kızartın. Sonrasında da patlıcanları kızartın.

Ardından büyük yuvarlak borcam fırın kabının kenar kısmına kızaran patatesleri dizin. Patateslerin üzerlerine de patlıcanları dizin. Orta kısma hazırladığınız tavuk harcını koyup, düzgün şekilde hafif hafif yayın. Tavuklu parmak kebabının üzerini domates ve biber dilimleri ile zevkinize göre süsleyin.

En son olarak olarak küçük bir kap içinde 1 yemek kaşığı domates salçasını 1 buçuk su bardağı su ile seyreltin. Salçalı su içine biraz tuz ilave edip, karıştırın. Salçalı sosu tavuklu parmak kebabı üzerine gezdirerek fazla taşırmadan dökün. Kebabın üzerini ıslatılmış yağlı kağıt ile örtün. Daha önceden ısıttığınız 190 derece fırına verin. Hafifçe suyunu çekene kadar yaklaşık 20 dakika kadar pişirin.

Tavuklu parmak kebabı piştikten sonra fırından çıkartın ve sıcak olarak servis edin.