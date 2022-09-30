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Sevgilisini arabanın bagajında mezarlığa götürüp arkadaşıyla dövdü! Genç kıza dehşeti yaşattılar

Sevgilisini arabanın bagajında mezarlığa götürüp arkadaşıyla dövdü! Genç kıza dehşeti yaşattılar

MERSİN'in Erdemli ilçesinde bir kişi, sevgilisini önce sahilde sonra da arabanın bagajına koyarak götürdüğü mezarlıkta arkadaşıyla birlikte darbetti.

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İddiaya göre, H.S. beraberinde arkadaşı M.G. ve kız arkadaşı olduğu ileri sürülen R.E. ile Silifke ilçesi İncekum mevkisinde buluştu. Bu sırada H.S, aralarında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine R.E'yi darbetti, bıçakla yaraladı.

Arabanın bagajına koyup mezarlığa götürdü

H.S. daha sonra arkadaşı M.G'nin de yardımıyla R.E'yi arabanın bagajına koyup Yeşilovacık Mahallesi'ndeki bir mezarlığa götürdü. Mezarlıkta da H.S. ve M.G. tarafından darbedilen kadın, daha sonra şüphelilerce ailesinin evinin önüne bırakıldı.

İhbar üzerine bölgeye giden sağlık ekipleri, ağır yaralanan R.E'yi Erdemli Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis ekipleri de yaptıkları çalışmayla zanlılar H.S. ve M.G'yi yakaladı.

Yoğun bakımda tedavi ediliyor

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, "iştirak halinde silahla yaralama" ve "hürriyeti yoksun kılma" suçlamasıyla tutuklandı. R.E'nin yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor.

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