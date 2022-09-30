Ağrı’da ambulansla göçmen kaçakçılığı! Özel şirkete ait ambulansta 12 kaçak çıktı

AĞRI’da yol kontrol uygulaması yapan jandarma ekipleri, durdurdukları bir özel şirkete ait ambulansın kapısını açınca şoke oldu. Hasta taşıyacak ambulansın içinden 12 kaçak göçmen çıktı. 2 organizatör tutuklandı.

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Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca yapılan yol kontrolünde, özel şirkete ait olduğu belirlenen ambulans durdurularak araç içinde 12 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ve bu göçmenleri sevk eden 3 şüpheli organizatör yakalandı.

Eleşkirt Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen organizatörlerden 2’si tutuklanırken 1 organizatör ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Yakalanan 12 düzensiz göçmen ise sınır dışı edildi.