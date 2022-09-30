Soğan suyunu dökmeyin için hamile kalmaya bile yardımcı oluyor!

Neredeyse her yemeğin olmazsa olmazı, bir çok lezzetin baş tacı olan soğanı mutfakta kullanmayan neredeyse yoktur. Soğanın kendisi ve kabuğu kadar suyunun da aslında şifa deposu olduğunu biliyor muydunuz? Acısını alsın diye suda beklettiğiniz soğan hamile kalmanızda bile etkili.

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Soğanın içine girmediği yemek neredeyse yoktur. Girdiği her yemeğe farklı bir tat veren soğanın faydaları da saymakla bitmiyor. Yemeğimize ayrı bir tat veren soğan vücudumuza girdiğinde de tepeden tırnağa şifa sağlıyor. Soğanı pişirerek tüketen olduğu kadar çiğ yemeyi tercih edenler de var. Peki soğanın suyununda aslında çok faydalı olduğunu daha önce duymuş muydunuz?

Özellikle son dönemde yeniden popüler olan ve birçok ünlü ismin de duyurduğu, denediği soğan suyu vücuda sağlık veriyor. Hastalıkların tedavisinde de kullanılan soğan suyu kür olarak yapıldığında çok faydalıdır. Peki soğan suyu başka nelere iyi geliyor birlikte bakalım...

Soğan suyu faydaları İbrahim Saraçoğlu formülü

Soğan suyu faydaları Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu tarafından da önemle üzerinde durulan bir konudur. Saraçoğlu soğan suyu faydaları şu şekilde belirtmektedir; soğan suyu bağışıklığın güçlenmesini sağlar, düzenli soğan suyu kürü yapan kişilerin vücutlarında yağlanma azalır ve dolayısıyla zayıflamaları kolaylaşır, psikolojiyi iyileştiren soğan suyu doğal balgam söktürücü ve ciğer temizleyicidir, kadın hastalıklarında, gebe kalması zor olan kadınlarda ve prostat sorunlarında soğan suyu oldukça faydalıdır.

Soğan suyu enfeksiyona iyi gelir mi?

Müthiş faydaları olan soğan suyu enfeksiyona iyi gelir mi diye merak edenlere soğan suyunun doğal antibiyotik olduğunu ve vücuttaki enfeksiyonlarla savaştığını söyleyebiliriz.

Soğan suyu hamilelikte faydalı mı?

Soğan suyu çok faydalı olsa da hamilelikte soğan suyu faydalı mı diye kararsız kalanlara kesinlikle dikkatli olmaları gerektiğini söyleyebiliriz. Hamilelerin soğan suyu içmeleri bebeğin rahim duvarına tutunmasını zorlaştırdığı için düşüklere neden olabilmektedir. Dolayısıyla kadınlar hamile kalabileceklerini göz önünde bulundurarak soğan kürünü dikkatli bir şekilde yapmalıdır. Soğan suyu hamilelikte faydalı zararlı mı diye merak edenler için hamileliğin özellikle ilk döneminde oldukça zararlı olduğunu söyleyebiliriz.

Soğan suyunun müthiş faydaları yanında soğan suyu zararları da kişilere bağlı olarak oluşabilmektedir.

Soğan suyunun aşırı ve bilinçsiz tüketiminde oluşabilecek zararları sizler için sıraladık;

*Soğan suyu aşırı tüketildiğinde mideye zarar verebilir. Gaz ve şişkinlik oluşumuna yol açabilir.

*Soğan suyunu midesinde sorun olan kişiler dikkatli kullanmalıdır.

*Alerjik bünyelerde döküntü ve kızarıklıklara neden olabilir.

*Düzenli ilaç kullanan kişilerin doktora danışmadan kullanması uygun değildir. Çünkü soğan suyu bazı ilaçların etkisini azaltıp arttırabilmektedir.