Yunan'a soruldu! 'Türk halkı dost mu, düşman mı?' anketinde dikkat çekici sonuçlar

ANKARA-Atina arasında son dönemde yaşananlar nedeniyle gerginlik seviyesi zirve yaptı. Sık sık karşılıklı sözlü atışmalar yaşanırken Yunanistan'da Türkiye ile ilgili yapılan bir anket dikkat çekti. Yunan halkı, "Türk halkı dost mu düşman mı?" sorusunu yanıtladı. Sonuçlar Türkiye'de yapılan benzer bir anketle neredeyse aynı...

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Son dönemde Türkiye ile Yunanistan ilişkilerinde tansiyon karşılıklı açıklamalarla yükselirken, iki ülkenin halkı da birbirlerini ‘düşman’ görmediklerini bir kez daha ortaya koydu.

Yunan ne dedi?

Yunanistan’da politic.gr tarafından yapılan son ankette halka ” Türk halkı dost mu, düşman mı?” sorusu yöneltildi. Buna göre, Yunanlıların yüzde 68’i Türk halkını ‘dost’ olarak gördüklerini söylerken, yüzde 19’u Türkleri düşman gördüğünü belirtti, yüzde 13’lük bir kesim ise çekimser kaldı.

Türkiye'de vatandaşlar ne demişti?

Geçtiğimiz aylarda Türkiye’de de Metropoll araştırma şirketi tarafından yapılan bir anket, Türk vatandaşlarının yüzde 64’ünün Yunanlıları düşman değil dost olarak gördüğünü ortaya koymuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atina'ya sözleri de soruldu

Yapılan ankette, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Atina yönetimine karşı söylemleri de Yunan halkına soruldu.

Buna göre, halkın yüzde 43,3’ü Erdoğan’ın Başbakan Kiriakos Miçotakis’i hedef alan ifadelerinin başbakanın ülke içerisindeki imajına zarar vermediğini aksine işine yaradığını savunurken, yüzde 22,6’sı bunun Miçotakis’e zarar verdiğini düşündüğünü söyledi.

Miçotakis'in partisi geriledi

Politic.gr tarafından yapılan ankette, Yunanistan’da yaklaşan seçimler öncesinde halka oy verecekleri parti de soruldu. Buna göre Başbakan Kiriakos Miçotakis’in Yeni Demokrasi partisi ile eski Başbakan Aleksis Çipras’ın SYRIZA’sı arasındaki farkın 8,3 puana kadar gerilemesi dikkat çekti. Buna göre, yapılan ankette, Yeni Demokrasi yüzde 32,3 oranında oy alırken, SYRIZA yüzde 24’te kaldı.

Ankete göre, Yunanistan Başbakanı Miçotakis yüzde 46,6 oyla en popüler siyasi lider olmaya devam ederken, eski Başbakan Çipras oyların sadece yüzde 26’sını alabildi.