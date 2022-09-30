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Kış gelmeden zamları başladı! Doğalgaza örtülü zam geldi

Kış gelmeden zamları başladı! Doğalgaza örtülü zam geldi

Kış gelmeden zamları gelmeye başladı. BOTAŞ sanayide tüketilen gazın fiyatını artıracak formül değişikliğine gitti. Bir sektör uzmanı yeni fiyatlama formülünü "örtülü zam" olarak nitelendirdi.

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BOTAŞ bugün yayımladığı Ekim ayı tarifesinde konut ve elektrik üretimi için doğalgaz fiyatını değiştirmedi, ancak sanayide kullanılan gaz için yeni bir fiyatlama formülü getirdi. Bir sektör uzmanı yeni fiyatlama formülünü "örtülü zam" olarak niteleyerek büyük sanayinin kullandığı doğalgazın yüzde 4.9 ile yüzde 37 arasında zamlandığını söyledi.

Dünya'nın haberine göre BOTAŞ tarafından yayımlanan tarifeye göre büyük sanayi tesislerini temsil eden Kademe-2 abonelerin tükettiği doğalgazın yüzde 40'ı artık EPİAŞ'taki doğalgaz piyasasında belirlenen günlük referans fiyata (GRF) göre faturalandırılacak.

Büyük ölçekli sanayi kuruluşları arasında yer alan bazı madencilik alanları, rafineriler ve petrokimya tesisleri ise yarından itibaren tarifedeki sabit fiyata göre değil, artık tamamen GRF fiyatına göre faturalandırılacak.

Özel sektörden bir yetkili, yeni fiyatlama sistemini "örtülü zam" olarak nitelendirerek rafineri ve bazı alanlarda madencilik yapan büyük ölçekli tüketicilerin aynı tüketim için yaklaşık yüzde 37 daha yüksek fatura ödemesinin gerekeceğini, diğer büyük sanayi için ise bu artışın yüzde 4.9 olduğunu söyledi.

BOTAŞ'ın açıklamasında formüldeki değişikliğin fiyatlara nasıl yansıyacağı hakkında bilgi yer almadı.

BOTAŞ tarafından açıklanan tariferinin dipnotlarında, "BOTAŞ'tan doğal gaz satın alan Kademe-2 müşterilerinden Altın, Alüminyum, Bakır, Bor, Çinko, Demir/Çelik, Gümüş, Krom, Kurşun ve Magnezyum üretimi ile Petrol Rafinerisi ve Petrokimya sektörlerinde faaliyet gösterenlerin 2022 Yılı Ekim ayı elektrik üretim amaçlı doğal gaz kullanımları haricindeki fiili tüketim miktarlarının tamamı için 2022 Yılı Eylül ayının 1'i (dâhil) ile 25'i (dâhil) arasında oluşan Günlük Referans Fiyatların (GRF) aritmetik ortalaması uygulanacaktır" denildi.

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