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İsveç'ten flaş Türkiye açıklaması kararı resmen duyurdular

İsveç'ten flaş Türkiye açıklaması kararı resmen duyurdular

NATO'ya üye olmak isteyen İsveç ,Ankara'nın engelini aşma adına kritik bir adım attı. İsveç, Türkiye'ye yönelik fiili silah ambargosunun kaldırıldığını açıkladı.

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İsveç Stratejik Ürünler Müfettişliği (ISP) tarafından yapılan açıklamada, 2019'dan bu yana yürürlükte olan yasağın tersine çevrildiği ve Türkiye'ye askeri teçhizat ihracatı için izin verileceği duyuruldu. 

Türkiye'ye yönelik fiili silah ambargosunun kaldırılmasının İsveç'in NATO'ya katılma isteğiyle bağlantılı olduğu belirtildi. İskandinav ülkesi, NATO'ya katılması için Türkiye'nin istediği talepleri yerine getirmesi gerekiyordu. 

Bununla birlikte, ISP üçüncü çeyrekte Türkiye için bazı ürünlere ihracat izinlerinin hali hazırda verilmeye başlandığını bildirdi, ancak gizliliği gerekçe göstererek hangi şirketlere veya ürünlere izin verildiğini açıklamadı.

Üçlü muhtıra imzalanmıştı

Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından NATO Madrid Zirvesi'nde 28 Haziran'da Üçlü Muhtıra imzalanmıştı. Muhtıra çerçevesinde kurulan Daimi Ortak Mekanizma'nın ilk toplantısı da 26 Ağustos'ta Finlandiya'nın Vantaa kentinde yapılmıştı. 

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