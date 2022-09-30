Yargı'nın Neva'sı Başak Gümülcinelioğlu'nun sevgilisini görünce şok olacaksınız!!

Reyting rekortmeni dizi Yargı'da Neva karakterini canlandıran Başak Gümülcinelioğlu'nun diziye veda etmesi sevenlerini çok üzmüştü. Sevenlerini üzen Başak Gümülcinelioğlu'nun özel yaşamı merak konusu oldu. Bakın güzel oyuncunun sevgilisi kim çıktı.

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Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Yargı, geçtiğimiz haftalarda ikinci sezonuyla izleyici karşısına çıktı. Başrollerini Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Mehmet Yılmaz Ak, Uğur Aslan ve Şükran Ovalı gibi isimlerin paylaştığı Yargı dizisine, Neva karakterine hayat veren Başak Gümülcinelioğlu'nun vedası damga vurdu. Oyuncunun sevenlerini üzen vedadan sonra Başak Gümülcinelioğlu'nun özel hayatı da merak konusu oldu. Bakın güzel oyuncunun sevgilisi kim çıktı.

Güzel oyuncunun merak edilen özel hayatı

Güzel oyuncu Başak Gümülcinelioğlu, güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici senaryosuyla izleyicinin gönlüne taht kuran Yargı dizisine veda etti. Başak Gümülcinelioğlu'nun canlandırdığı 'Neva' karakterinin ölümü, seyirciyi derinden sarsarken, dizide Neva'nın abisini canlandıran Mehmet Yılmaz Ak, oyunculuğuyla milyonları gözyaşlarına boğdu. Başak Gümülcinelioğlu'nun özel hayatı, izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Güzel oyuncunun sevgilisinin Sen Çal Kapımı dizisinin yıldızı olduğu anlaşılınca çok şaşırdılar.

31 yaşındaki başarılı oyuncu Başak Gümülcinelioğlu; henüz lise yıllarındayken Londra, Cenevre ve Brüksel'de eğitim gördü. Bir dönem ABD'de yaşayan güzel oyuncu, orada bulunduğu yıllarda tiyatro ile ilgilendi ancak yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle Türkiye'ye dönmek zorunda kaldı.Bahçeşehir Üniversitesi'nde mimarlık eğitimi alan yıldız, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yine mimarlık üzerine yüksek lisans yaptı. Oyunculuk kariyerine ilgisini kaybetmeyen Gümülcinelioğlu, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi aldı. Sonrasında Londra'da bulunan LAMDA oyunculuk kursuna kabul edildi. Türkiye'ye döndükten sonra bir süre halk tiyatrosunda çalışan Başak Gümülcinelioğlu, 2016 yılında yer aldığı Kalbim Yangın Yeri dizisiyle ekran macerasına adım attı. 8. Gün, Erkenci Kuş ve Sen Çal Kapımı gibi dizilerde rol alan yıldız, Yargı dizisiyle ününe ün kattı.

Yargı dizisinde Hakim Neva karakterine hayat veren Başak Gümülcinelioğlu, ani vedasıyla izleyiciyi üzdü.

Sevgilisini görenler çok şaşırdı

Özel hayatıyla gündeme gelmekten kaçınan güzel oyuncunun sevgilisi de ünlü çıktı.

Sen Çal Kapımı'nın yıldızı Çağrı Çıtak

Başak Gümülcinelioğlu'nun, uzun bir süredir Sen Çal Kapımı dizisindeki rol arkadaşı Çağrı Çıtanak ile aşk yaşadığı öğrenildi.

Kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Çağrı Çıtanak; Küçük Sırlar, Vatanım Sensin, Şeref Meselesi ve Babam Sınıfta Kaldı gibi yapımlarda rol almıştı.Mutlu bir beraberlik yaşayan ikili, aşk pozlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. Ünlü çiftin pozlarına, beğeni ve yorum yağıyor.

Çağrı Çıtanak, daha önce Mucize Doktor ile yıldızı parlayan güzel oyuncu Hazal Türesan ile aşk yaşamıştı.