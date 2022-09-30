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Eski Türkiye güzeli ve Yeşilçam'ın yıldızı Masterchef'te ortaya çıktı! 'Muş'ta donma tehlikesi geçirdik, aç kaldık'

Eski Türkiye güzeli ve Yeşilçam'ın yıldızı Masterchef'te ortaya çıktı! 'Muş'ta donma tehlikesi geçirdik, aç kaldık'

Dış çekimler kapsamında Darülaceze'ye konuk olan Masterchef ekibi yeni bölümde izleyenleri gözyaşlarına boğacak. TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef Türkiye'nin yayınlanan 87. bölüm fragmanında 4 yıldır Darülaceze'de kaldığı bilinen eski Türkiye güzeli ve Yeşilçam yıldızı Sevgi Can Danlı'nın son hali ortaya çıktı. Darülaceze sakinlerinin hayat hikayelerinin yer aldığı bölümde yarışmacılar kazanmak için kıyasıya yarışacak.

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Televizyon ekranlarının en çok izlenen yemek yarışması programı Masterchef Türkiye'nin 87. bölüm fragmanı yayımlandı. Yayınlanan fragmanda son 4 yıldır Darülaceze'de kaldığı bilinen eski Türkiye güzeli ve Yeşilçam'ın yıldızı Sevgi Can Danlı'nın anlatıkları programa damga vurdu. Darülaceze sakinlerinin anlattığı hayat hikayeleri izleyenlere duygu dolu anlar yaşatacak. 

Masterchef Türkiye'de ortaya çıktı

Eski Türkiye güzeli ve Yeşilcam'ın yıldızı Sevgi Can Danlı, Aç Kurtlar, Son Kızgın Adam, Sen Bir Meleksin gibi projelerde yer almış, canlandırdığı karakterlerle bir döneme damga vurmuştu. Usta oyuncular Yılmaz Günay ve Edis Hun ile birlikte rol alan 72 yaşındaki ünlü isim yıllar sonra Masterchef Türkiye'de ortaya çıktı. 

İşte 72 yaşındaki eski güzel'in son hali;

"Kendi başıma hayatımı sürdüremiyorum"

Genetik bir rahatsızlık olarak bilinen Huntington hastalığı ile mücadele ettiği bilinen eski Türkiye güzeli Sevgi Can Danlı daha önce yaptığı açıklamada, "Gönül isterdi ki kendi başıma hayatıma devam edebileyim. Ancak aile mirası bu hastalık nedeniyle el ayak koordinasyonumu kaybettim. Hatta yürümekte bile zorlanıyorum. Her geçen gün hareket kabiliyetim daha da azalıyor. Ne yersem üstüme başıma döküyorum, kendi başıma hayatımı sürdüremiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

"Muş'ta donma tehlikesi geçirdik, aç kaldık"

72 yaşındaki Yeşilçam'ın yıldızı "'Aç Kurtlar' ve 'Son Kızgın Adam' filmlerinde birlikte rol aldığı usta oyuncu Yılmaz Güney ile ilgili yaptığı daha önceki açıklamada, Sinema sektörünün şartlarının o yıllarda çok zor olduğunun altını çizerken, "Aç Kurtlar filmini çekerken Muş'ta donma tehlikesi geçirdik, aç kaldık. Ancak çektiğimiz eziyete değdi zira bu iki filmimiz de birçok ödül aldı. Kendisini her zaman minnet ve sevgiyle anıyorum" demişti. 

Sevgi Can Danlı kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Sevgi Can Danlı, 14 Şubat 1950 yılında Balıkesir'in Manyas ilçesinde dünyaya gelmiştir. 6 kardeşin en büyüğüyü olan Yeşilçam'ın yıldızı Danlı'nın Babası eczacı annesi ise ev hanımıydı.  Balıkesir'de 1953'te meydana gelen depremde bir oğullarını kaybeden aile, İstanbul'a göç etme kararı alarak, Mecidiyeköy'e yerleşti.

Yarışmada şöhretin kapıları araladı

Henüz 18 yaşındayken Hürriyet gazetesinin 1968'de düzenlediği güzellik yarışmasında birinci olan Danlı için şöhretin kapıları aralanmaya başladı. Oynadığı ilk reklam filmiyle şöhret basamaklarını teker teker çıkan Danlı, Yeşilçam'ın ünlü jönlerinden Yılmaz Güney ile iki filmde başrol oynadı. Ağır sinema koşullarının kendisine uygun olmadığına karar veren ünlü isim evlendi. Maddi sıkıntılar nedeniyle evliliğini sürdüremeyen Danlı, boşanarak Bağdat Caddesi'ne taşındı, Aksaray'da bir halı dükkanı açarak, ticarete atıldı.

Hastalığı yüzünden Darülaceze'ye yerleşti

Ancak genetik bir hastalık olan Huntington nedeniyle vücut fonksiyonlarını kaybetmesiyle tek başına hayatını idame ettiremediğini gören Danlı, Darülaceze'ye yerleşme kararı aldı.

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