İrem Derici'den gizli ayar: 'Angelina'nın aldatıldığı dünyada bana ne yapmazlar''

Cem Belevi ile bir ayrılıp bir barışan İrem Derici aşk hayatıyla gündeme gelmişti. Geçtiğimiz aylarda ihanet iddiasıyla olaylı bir şekilde ayrılmıştı. Belevi'nin aracının torpidosunda çapkınlık telefonu ortaya çıktığı iddia edilmişti. Açıklamalarıyla adından söz ettiren İrem Derici ''Aşk hayatınız nasıl?'' sorusuna göndermeli cevap verdi.

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Bir ayrılıp bir barışan İrem Derici-Cem Belevi çifti, geçtiğimiz aylarda ihanet iddiasıyla olaylı bir şekilde ayrılmıştı. Belevi'nin aracının torpidosunda çapkınlık telefonu ortaya çıktığı iddia edilmişti. Açıklamalarıyla her daim adından söz ettiren Derici, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenirken, "Aşk hayatınız nasıl?" sorusuna çok konuşulacak bir yanıt verdi.

''Angelina'nın aldatıldığı dünyada bana ne yapmazlar''

Şarkıcı İrem Derici, geçtiğimiz aylarda ihanet iddiasıyla meslektaşı Cem Belevi ile yollarını ayırmıştı. Belevi'nin kendisini manken Nergis Nesrullayeva ile aldattığı haberlerinin ardından sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulunan popçu, Belevi'ye yönelik isim vermeden göndermeli ifadelerde bulunmuştu.

Aldatma yok

"Saltanat sona erdi çeyrek popçu. Sefil hayatının geri kalanında sana mutluluklar diliyorum. Hayırlı konser dilenmeler" diyen Derici'ye, Cem Belevi'den yanıt gecikmemişti. Şarkıcı, "Aslında daha önce ilişkimizi noktaladık. Bunu duyurmak istemedi, benden rica etti. Özel bir sebebi var, ilişkimize saygı duyduğum için bende kalacak. Yürütemedik, olmadı. Asla bu cümleleri kabul etmiyorum. Yok aldatma, yok başka başka şeyler! Böyle bir şey olmadı, olamaz da. Hala kendisini çok seviyorum, hala çok saygı duyuyorum. Asla kendisini aldatmadım. Hiçbir kadını aldatamam, beceremem böyle şeyleri" açıklamasını yapmıştı.

Ünlü şarkıcının cevabı sonrası çok sinirlenen İrem Derici, "Sıktı artık bu sahtekarlık. A'dan Z'ye şöyle ses kayıtlarıyla mis gibi, ne dersin? 'Yaz sonuna kadar İrem'i şutlarım zaten, şu takvimi bir doldurayım, şimdi kötü çocuk imajı çizemem' mi olsun ilk konuğumuz, yoksa alevler attığın influencer'lar mı, sen seç. Ya da direkt itiraf ettiğin ihanetten de girebilirim mevzuya, bana fark etmez!" ifadelerini kullanmıştı.

''İrem, Cem'i affederek büyük hata yaptı''

2.sayfa sunucuları İrem-Cem aşkının bitişiyle ilgili şunları söyledi:

Öyle şeyler kulağımıza geliyor ki hayrete düşüyoruz. Bir kere ihanet yaşanıyor. İrem, Cem'i affederek en büyük hatayı yapıyor. Aracın torpidosundan çapkınlık cep telefonu ortaya çıkıyor. Ses kayıtları var, mesajlar var. 'Şu yaz takvimini doldurayım, İrem'i göndereceğim zaten' mesajını orada yakalıyor. İrem, Nergis adında oyuncu biriyle ilişkisini öğreniyor. İrem ve Nergis ile beraberken iki alt komşusu, güzeller güzeli bir kızla da berabermiş. Bu da yeni iddia. Düşünebiliyor musunuz İrem ocak ayından beri o apartmana girip çıkıyor. Hadi diyelim İrem diğer kızlardan habersiz, peki diğer kızların İrem'den haberi yok mu? Tabii ki var. Kızlardan birisi 'Hadi artık çok uzadı İrem'le ilişkin' diyor, bunun üzerine Cem de 'Yaz takvimi dolsun ondan sonra göndereceğim' cevabını veriyor. Cem o kızlara da 'Bizimki bir işbirliği, beraber görünüyoruz, sandığınız gibi bir şey yok' diyordur. Alt kattaki de esas aşkı kendisi zannediyor.