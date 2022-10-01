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Kılıçdaroğlu ve Akşener adaylık için gizlice anlaştı iddiası!

Kılıçdaroğlu ve Akşener adaylık için gizlice anlaştı iddiası!

Gazeteci Zafer Şahin, ÜLKE TV ekranlarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in adaylık konusunda gizlice anlaştığını iddia etti.

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Kanal 7 Ankara Temsilcisi ve Haber7.com Yazarı Mehmet Acet’in yönetiminde  ‘Akşam Baskısı’ siyaset gündemine damga vuran gelişmeleri ekrana taşıyor. Ülke TV ekranlarında Melik Yiğitel, Zafer Şahin, Şamil Tayyar’ın katılımıyla gerçekleşen Akşam Baskısı'nda 6'lı masanın adaylık çıkmazı masaya yatırıldı.

Çok konuşulacak kulis bilgileri paylaşan gazeteci Zafer Şahin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in adaylık konusunda gizlice anlaştığını iddia etti.

Meral Akşener'in Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak baktığını belirten Zafer Şahin şu ifadelerini kullandı;

Akşener hayatının en zor günlerini yaşıyor

Ben ortada hakikaten Kemal Kılıçdaroğlu ile Akşener arasında gizli bir mutabakat olduğunu Akşener'in siyasi hayatının en zor günlerini geçirdiğini ve bu zorlukları aşmak için böyle bir strateji izlediğini düşünüyorum. Dün gerçekleşen Akşener-Kılıçdaroğlu görüşmesinde siyaseten kendi partisinde bazı sorunları olduğunu ve Kılıçdaroğlu'na bazı talepler ilettiğine dair bilgiler var. O zorluklar neler! Koray Aydın MHP'den beri ülkücü camiasında tanınan bir isim. İYİ Parti'de teşkilatlara son derece hakim bir isim. Görevden alındı ama teşkilatlar üzerinde etkisiz kaldığı anlamına gelmiyor. Koray Aydın'ın ekibi Kılıçdaroğlu'nun aday olması durumunda İYİ Parti'nin masadan kalkmasını istiyor.

Akşener, tek çıkış yolunu Kılıçdaroğlu'nun adaylığını görüyor

Bu sefer ne olacak? Siz Genel Başkan Akşener olarak aday olacaksınız. Zaten parti tabanı da bunu istiyor. Aday olacaksınız, kuvvetle muhtemel 2018 seçimlerinde olduğu gibi partinizden daha düşük oy alacaksınız. Bu neyi getirecek? Genel başkanlığınızın sorgulanmasını getirecek. Seçim sonrasında İYİ Parti'de genel başkan değişimi kaçınılmaz olur. Akşener tecrübeli bir siyasetçi olarak bunu görüyor. Tek çıkışının Kılıçdaroğlu'nun adaylığı olarak görüyor. Ben Kemal Bey ile Akşener arasında, Kemal Bey'in adaylığıyla ilgili gizli bir mütabakat olduğunu düşünüyorum. Bence sıcak bakıyor.

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