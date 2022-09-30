Tam bir A vitamini deposu! Hasadı başladı, faydaları inanılmaz!

Kış sebzesi olan havuç, A vitamini bakımından oldukça zengin olması sebebiyle bir çok sağlık problemine iyi geliyor. Normal tüketilmesi, salatalara katılması ve suyunun sıkılıp içilmesi gibi birçok alanda kullanılan havucun faydaları saymakla bitmiyor.

Abone ol

Genellikle Şubat ayları arasında ekilen ve Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim aylarında hasadı yapılan kış sebzesi olan havuç, birçok faydası ile biliniyor. Genelde halk arasında göze olan faydası bilinen havucun esasında başka birçok yararı daha bulunuyor.

İşte cilde olan faydalarından hipertansiyona kadar etkili olan havucun pek fazla bilinmeyen yararları...

Safra kesesi ve karaciğer

Havuç, karaciğer fonksiyonlarına olan faydasının beraberinde sindirim sistemi üzerinde etkisine. Safra kesesi ve karaciğer enzimlerini düzenlenmesine kadar birçok yararı bulunuyor.

Cilde faydaları

Cildinizde zamanla ortaya çıkan kırışıklıklarla mücadele etmenin en kolay yöntemlerinden biri, havuç suyudur.

Tokluk hissi verir

Havuç ve havuç suyu az kalori içermesine rağmen besleyicidir. Zayıflamada ve kilo korumada etkilidir. Ara öğünlerde 1-2 küçük havuç yenilmesi tokluk hissi sağlar.

A vitamini deposu

Doğal A vitamini kaynağı olduğu için göz sağlığını, görme gücünü artırır. Kemik bozuklukları ve osteoporoza karşı etkilidir. İçerdiği E vitamini ile kanser oluşumunu engeller.

Cildi canlandırır, güzelleştirir. Karaciğer fonksiyonlarının korunmasında, sindirim sistemi üzerinde bilhassa etkilidir.

Ağrı kesici özelliği

Biraz limon ve zeytinyağı ekleyerek hazırlanan havuç salatası zihni açar, öğrenmeyi hızlandırır. Yaşlanmaya bağlı meydana gelen ağrı ve sızıları havuç suyu içerek azaltabilirsiniz.

Safra kesesi ve karaciğer enzimlerini düzenlenmesi üzerinde çok etkilidir. Yağlanmayı azaltır.

Potasyum ve posa içeriği ile kolesterole, hipertansiyona karşı etkilidir.

Havuç hangi bölgede yetiştirilir?

Havuç, Türkiye'de en çok Akdeniz Bölgesi'nde yetiştirilir. Doğu Anadolu haricindeki tüm topraklarda yetiştirilmeye elverişli bir bitki olarak bilinir. Havucun en çok yetiştirildiği iller ise Antalya, Hatay, Ankara ve Mersin'dir.

Çin, 20 milyon tonla havuç üretiminde ilk sırada yer alır. 2017 verilerine göre Çin'den sonra ise Özbekistan, Rusya ve ABD gelmektedir. Türkiye, havuç üretiminde 9. sırada yer bulunur.