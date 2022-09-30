Lüks marka tutkunu Demet Akalın'ın AVM stili bile dudak uçuklattı! "Üzerinde araba taşıyor"

Magazin dünyasının sevilen isimlerinden şarkıcı Demet Akalın, bir AVM'de görüntülendi. Akalın'ın kombini oldukça dikkat çekerken, kıyafet ve aksesuarlarının fiyatı dudak uçuklattı.

Abone ol

Şarkıcı Demet Akalın geçtiğimiz gün bir AVM'de magazinciler tarafından görüntülendi. AVM'de uzun süre zaman geçirip alışveriş yapan Akalın, alışverişin ardından yemeğe geçti.

Akalın yemeğin ardından AVM’den ayrılırken, üzerindeki iki parçalı Balmain kıyafet oldukça dikkat çekti.

Hayranları başta olmak üzere hemen kıyafetin fiyatını araştıran kişiler, kıyafetin fiyatının 45 bin TL olduğunu gördü.

Akalın'ın ayağındaki Givenchy ayakkabıları 15 bin, Valentino çantası ise 27 bin TL değerindeydi. Tüm bu kıyafet ve aksesuarların toplam maliyeti 87 bin TL'yi bulmuştu.

Demet Akalan, bu kıyafeti daha önce de bir konserinde de giymişti.

Demet Akalın albümleri

1996: Sebebim

2003: Unuttum

2004: Banane

2006: Kusursuz 19

2008: Dans Et

2010: Zirve

2012: Giderli 16

2014: Rekor

2015: Pırlanta

2016: Rakipsiz

2019: Ateş

2021: Bi Daha Bi Daha

Demet Akalın filmleri

1992: Günlerden Pazar

1994: Sensiz Olmaz

1994: Tele Anahtar

2016: Osman Pazarlama

Demet Akalın dizileri

1998: Sibel

2006: En İyi Arkadaşım

Demet Akalın programları

2007: Daha Ne Olsun

2010: Evlilik Hayatı

2020: Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

2021: Gelinim Mutfakta

Demet Akalın kimdir?

23 Nisan 1972 yılında Kocaaeli'nde dünyaya gelen Demet Akalın, Türk şarkıcı ve eski mankendir

Lise eğitimini Barbaros Hayrettin Lisesi'nde tamamlayan Akalın, annesinin teşvikiyle Yaşar Alptekin'in mankenlik kursuna giderek mankenlik odaklı bir kariyerin peşine düştü ve Neşe Erberk'in ajansında mankenliğe başladı. Buna ek olarak 1990'lı yıllarda farklı sinema filmlerinde ve televizyon dizilerinde boy gösterdi.

Demet Akalın'ın eşi kim?

Demet Akalın, 2006 yılında Oğuz Kayhan ile dünya evine girdi. Bu evlilik aynı sene içinde son buldu.

2010 yılında ise Önder Bekensir ile nikah masasına oturan Akalın'ın bu evliliği de 1 yıl içinde sona erdi.

2012'de ise bu kez Okan Kurt ile hayatını birleştirdi. Bu evlilik 2008'de boşanma ile sonuçlandı.