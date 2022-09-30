Lüks marka tutkunu Demet Akalın'ın AVM stili bile dudak uçuklattı! "Üzerinde araba taşıyor"
Magazin dünyasının sevilen isimlerinden şarkıcı Demet Akalın, bir AVM'de görüntülendi. Akalın'ın kombini oldukça dikkat çekerken, kıyafet ve aksesuarlarının fiyatı dudak uçuklattı.Abone ol
Şarkıcı Demet Akalın geçtiğimiz gün bir AVM'de magazinciler tarafından görüntülendi. AVM'de uzun süre zaman geçirip alışveriş yapan Akalın, alışverişin ardından yemeğe geçti.
Akalın yemeğin ardından AVM’den ayrılırken, üzerindeki iki parçalı Balmain kıyafet oldukça dikkat çekti.
Hayranları başta olmak üzere hemen kıyafetin fiyatını araştıran kişiler, kıyafetin fiyatının 45 bin TL olduğunu gördü.
Akalın'ın ayağındaki Givenchy ayakkabıları 15 bin, Valentino çantası ise 27 bin TL değerindeydi. Tüm bu kıyafet ve aksesuarların toplam maliyeti 87 bin TL'yi bulmuştu.
Demet Akalan, bu kıyafeti daha önce de bir konserinde de giymişti.
Demet Akalın albümleri
1996: Sebebim
2003: Unuttum
2004: Banane
2006: Kusursuz 19
2008: Dans Et
2010: Zirve
2012: Giderli 16
2014: Rekor
2015: Pırlanta
2016: Rakipsiz
2019: Ateş
2021: Bi Daha Bi Daha
Demet Akalın filmleri
1992: Günlerden Pazar
1994: Sensiz Olmaz
1994: Tele Anahtar
2016: Osman Pazarlama
Demet Akalın dizileri
1998: Sibel
2006: En İyi Arkadaşım
Demet Akalın programları
2007: Daha Ne Olsun
2010: Evlilik Hayatı
2020: Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
2021: Gelinim Mutfakta
Demet Akalın kimdir?
23 Nisan 1972 yılında Kocaaeli'nde dünyaya gelen Demet Akalın, Türk şarkıcı ve eski mankendir
Lise eğitimini Barbaros Hayrettin Lisesi'nde tamamlayan Akalın, annesinin teşvikiyle Yaşar Alptekin'in mankenlik kursuna giderek mankenlik odaklı bir kariyerin peşine düştü ve Neşe Erberk'in ajansında mankenliğe başladı. Buna ek olarak 1990'lı yıllarda farklı sinema filmlerinde ve televizyon dizilerinde boy gösterdi.
Demet Akalın'ın eşi kim?
Demet Akalın, 2006 yılında Oğuz Kayhan ile dünya evine girdi. Bu evlilik aynı sene içinde son buldu.
2010 yılında ise Önder Bekensir ile nikah masasına oturan Akalın'ın bu evliliği de 1 yıl içinde sona erdi.
2012'de ise bu kez Okan Kurt ile hayatını birleştirdi. Bu evlilik 2008'de boşanma ile sonuçlandı.