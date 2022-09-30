İran'lı kadınlara Hülya Avşardan 3 dilde destek geldi

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin ahlak polisi tarafından tutuklanmasında sonra ölmesinin ardından başlayan protestolar tüm dünyaya yayıldı. Olaya tepki gösteren ünlüler arasına Hülya Avşar da girdi. Sosyal medya hesabından 3 dilde yayınladığı mesajla tepkisini dile getirdi.

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Kıyafet kurallarına uymadığı gerekçesiyle ahlak polisleri tarafından gözaltına alınan Mahsa Amani, gördüğü şiddet sonrası hayatını kaybetmişti. Olanların ardından "Mahsa Amani kimdir, nasıl ve neden öldü? Mahsa Amani olayı nedir, İran'da son durum ne?" soruları gündeme gelmişti. 22 yaşındaki Mahsa Amani'nin ölmesiyle birlikte başlayan eylemler devam ederken 35 kişinin hayatını kaybetmişti.

İran'da ahlak polisleri tarafından gözaltına alınarak dövülen ve işkenceye maruz kalan Mahsa Amani, gördüğü şiddet sonrası hayatını kaybetmişti. Amani için tüm dünya ayağa kalktı. Ünlüler olaya karşı tepki gösterirken Hülya Avşar'dan da bir paylaşım geldi.

Tepkiler devam ediyor

Mahsa Amini, İran'da ahlak polisleri tarafından ülkenin "başörtüsü kurallarını ihlal ettiği için" tutuklandıktan 3 gün sonra Tahran'da bir hastanede hayatını kaybetti. Amini'nin ölümünün ardından, İran'da protesto eylemleri günlerdir devam ediyor.

Hülya Avşar 3 dilde destek verdi

Hülya Avşar, Türkçe, Farsça ve İngilizce, "Kadın isterse; bir gün herkesin susmak zorunda olduğunu gösteren İranlı kadınlara hayranım, yanlarındayım. Susacaksınız! Hiçbir kadın giyiminden dolayı yargılanamaz, öldürülemez" mesajını yayınladı.

Diğer ünlülerden de destek geldi

İbrahim Tatlıses de sosyal medya hesabından konuyla alakalı paylaşımda bulundu. Türkücü, "Ruhumun rahatsızlığını, kalbimdeki sızıyı anlatmaya ne kelimelerim yeter ne de yazılar... Bugün canından olan kızımız Mahsa Amini ve özgürlükleri uğruna mücadele eden tüm kadınların haklı mücadelesine desteklerim sonsuzdur. Allah bütün kadınların yanındadır" mesajı ile düşüncelerini dile getirdi.

Sezen Aksu: ''Daha kaç ton acı lazım''

Sezen Aksu da geçtiğimiz günlerde şunları söylemişti:

Uzun zamandır karmakarışık duygu ve düşüncelerle olup biteni izliyorum. Acaba diyorum, bu ataerkil erkek terazisinde eşitlenebilmek için daha kaç ton acı lazım? Özgürlük kaç ölüm ister? Kaç kadın, kaç evlat, kaç kavga, kaç savaş, kaç işkence, kaç cehennem ister?

İranlı kadınlar bu kederli geçmişin örtüsünü yırttılar, yanlarına iyi insanları aldılar, ateşin üstüne üstüne yürüyorlar. Genç yaşta hayatı elinden alınan Mahsa Amini ve özgürleşme mücadelesi veren tüm İran ve dünya kadınlarının cesareti önünde saygıyla eğiliyorum...

Saçlarını kestiler

Melek Mosso ve Hande Yener de konserlerinde sahnede saçlarını keserek, bu eyleme destek vermişti.