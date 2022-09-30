Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'af' çağrısı! 'Kader mahkumları' için af pazarlığına hazırız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, af konusunu iktidarla konuşmaya hazır olduklarını, ancak terör, taciz, tecavüz ve benzeri suçların kapsam dışında kalması gerektiğini söyledi.

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Af tartışmalarını yeniden alevlendi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’ın Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile “infaz hesaplamasının gözden geçirilmesi gerekliliğini” görüşeceğini duyurmasının ardından gündemdeki af tartışmaları yeniden alevlendi.

Affı görüşmeye hazırız ama...

CHP lideri Kılıçdaroğlu da konuyla ilgili bir açıklama yaparak, görüşmeye hazır olduklarını duyurdu. Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

- Af konusunda titizlikle yönetilmiş bir düzenlemeyi iktidar ile konuşmaya hazırız. Görüyoruz beceremiyorlar, birlikte çözebiliriz. Ancak bu af sadece belli başlı suçları kapsayacak; terör, taciz, tecavüz ve benzeri suçlar kapsam dışı kalacak, kader mahkumlarına yönelik olacaktır.

- Şunu da peşinen söyleyeyim, Fotoromancı hiç heveslenmesin, heyecan yapmasın. Baronlara da af maf yok.