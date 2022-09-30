Tadına bir kez bakınca dolaptan eksik etmeyeceğiniz pekmezli un helvası tarifi

Öğleden sonra, akşam yemeğinde hatta geceleri uyandığımızda bile canımız aniden tatlı çekebiliyor. Bu gibi durumlarda dolapta hazır bulunan tatlılar imdadımıza yetişebiliyor. İşte canınız tatlı yemek istediğinde hızır gibi yetişecek pekmezli un helvası malzemeleri ve yapılışı...

125 gr tereyağı

1 çay bardağı sıvı yağ

2 su bardağı un

Şerbeti için:

1 su bardağı pekmez

2 su bardağı su

1 su bardağı toz şeker

Pekmezli un helvası yapılışı:

Pekmezli un helvası tarifi için; ilk olarak şerbeti hazırlayıp, kenara koyun. Orta boy derin bir kaba 1 su bardağı toz şeker ekleyin. Şekerin üzerine 2 su bardağı su ve 1 su bardağı pekmez boşaltın. Şeker eriyene kadar şerbeti devamlı karıştırın. Şerbeti ısıtmaya veya kaynatmaya gerek yok. Helvanızı az şekerli seviyorsanız daha az şeker kullanabilirsiniz. Tarifte kullanılan su bardağı ölçüsü 200 ml'dir. Çay bardağı ölçüsü ise 110 ml'dir.

Diğer tarafta orta boy geniş bir tencere içine 125 gr tereyağı ve 1 çay bardağı sıvı yağ ekleyin. Tereyağı eriyene kadar devamlı karıştırın. Yağın üzerine 2 su bardağı un ilave edin. Unu yağa iyice yedirin.

Unun iyice kokusu çıkıp, helvanın rengi hafifçe kahve rengi olana kadar devamlı karıştırarak, kavurun. Kavurduktan sonra ocağın altını kısın. Helvanın üzerine hazırladığınız pekmezli şerbeti yavaş yavaş dökün. Topaklanma olmaması için helvayı devamlı hızlı bir şekilde karıştırın. Pekmezli helva şerbetini tamamen çekip, kaşığa ve tencereye yapışmayacak kıvama gelinceye dek pişirin.

Pekmezli un helvası piştikten sonra 5-10 dakika kadar demlenmeye bırakın. Sonrasında ise hazırlanan bu helvayı sıcak olarak servis edebilirsiniz.

Pekmezli un helvası ne kadar sürede hazırlanır?

Bu tarifi hazırlamak için toplamda 25 dakika yeterlidir. Bu sürenin 10 dakikası hazırlık, 15 dakikası da pişirme aşamasıdır. Tarifte vermiş olduğumuz malzemeler 6 kişilik pekmezli un helvası için geçerlidir.