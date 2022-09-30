Kendimi öldürürüm dedim Selin'i seçtim! Gökhan Çıra'nın sözleri yeni aşkını çıldırtacak

YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan Gökhan Çıra, ikinci kez boşandığı Selin Ciğerci'yle ilgili açıklamalar yaptı. Ciğerci'nin cinsiyet değiştirme operasyonundan dolayı ailesinin karşı çıktığını söyleyen Çıra, Selin Ciğerci hakkında itiraflarda bulundu.

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2019 yılında görkemli bir düğünle nikah masasına oturan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra çifti, geçtiğimiz sene eylül ayında tek celsede boşandı. Ayrılığa dayanamayan ikili, aylar sonra barışarak yeniden nikah masasına oturdu. Aradığı mutluluğu bulamayan çift, eylül ayının başında ikinci kez boşandı. İlk evliliğinin ihanet yüzünden bittiğini itiraf eden Çıra, "9 sene boyunca aldatmadım. Aldattığım gün de Selin'i arayarak seni aldattım, yarın boşanıyoruz dedim. Ben Selin'e hayatım boyunca hiç yalan söylemedim. Selin'e daha önce bir gün seni aldatırsam boşanırım demiştim zaten. Selin benden böyle bir şey beklemediği için yıkıldı. İnsanlar benim hep yapacağımı düşünüyordu ama yapmamıştım. Ben baskıyı kaldırabilen biri değildim. Selin beni hep alttan alırdı ve benim sözüm geçerdi. Son zamanlarda beni aşırı kıskanıyordu. Yeter artık diyerek kavga etmiştik. O boşlukta olduğum zamanda oldu ve sonrasında boşandık" dedi.

YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan Gökhan Çıra, ikinci kez boşandığı Selin Ciğerci'yle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Ciğerci'nin cinsiyet değiştirme operasyonundan dolayı ailesinin karşı çıktığını söyleyen Çıra, evliliği hakkında itiraflarda bulundu.

YouTube kanalında yayınlanan HaberBahane programının bu haftaki konuğu eski futbolcu Gökhan Çıra oldu. Selin Ciğerci ile biten evliliğinden bahseden Çıra, yaşadıkları zorlukları anlattı.

''Tanıştığımızda tüm ameliyatlarını olmuştu''

Ciğerci ile tanışma sürecinden bahseden Çıra, "Selin'le 17 yaşında tanıştım, 18 yaşımda beraber olmaya başladık. Biz hep beraber yaşadık. Tanıştığımızda tüm operasyonları geçirmişti. Türkiye'de ağzı olan herkes önünü arkasını düşünmeden konuşuyor" dedi.

İntihar etmeyi düşünmüş

Ailesinin Selin Ciğerci ile birlikteliğine karşı çıktığını ve istemediğini söyleyen ünlü isim, sözlerine şöyle devam etti: "Ben anne ve babama resti çektim. Selin'in de annesi istememişti. Onlar benden daha varlıklı bir aile idi. Sonra hayat işte kimin nereye geleceği belli olmuyor. Futbolculuk yapıyordum ama benim kazandığımla onların kazandıkları arasında fark vardı. Annesi o zaman beni istemiyordu ama şimdi beni çok seviyor. Annem Selin'le evleneceğimi duyduğunda hakkını helal etmedi. Babam bana 'gelme' dediğin o zaman kendimi öldürüyorum dedim. Ailemle Selin arasında kaldığımda intiharı düşündüm. Teyzemler Selin'i takip ettikleri için seviyorlarmış. Onlar anneme anlatınca tanıştı ve sevdi."

''Selin için ahiretimi yaktım''

Selin Ciğerci için her şeyi göze aldığını söyleyen Çıra, "Selin için ahiretim yaktım. Sevdiğim kadın için bir kez daha olsa yine yaparım. Hep güçlü görünmeye çalıştım. Ben hiç ağlamam mesela. Ben 14 yaşında bir daha ağlamamak için yemin ettim. Beni kimse ağlarken görmemiştir" ifadelerinde bulundu.