Nedim Şener ile CHP'li Özgür Özel birbirine girdi yüzüne tükürmek içindir, sahtekar

CHP'li Özgür Özel'in tutuklu gazeteciler raporu için Nedim Şener'le görüşüldüğü iddiasını Şener yalanlayınca ortalık karıştı. ile Şener, "seni bizim yanımıza aldırtırsam aha da benim yüzüme tükürsünler" diyen Özel'e "Beni yanında görürsen bil ki ancak yüzüne tükürmek içindir, sahtekar" diye yanıt verdi.

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Mersin'de polisevine düzenlenen ve 1 polisin şehit olduğu terör saldırısında olduğu söylenen terörist Dilşah Ercan'ın CHP'nin 2013'teki tutuklu gazeteciler raporunda yer almasıyla ilgili tartışmalar gündeme oturdu.

Eleştirilere yanıt veren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "CHP'den 11 yıl önceki raporun hesabını mı soracaksınız?" dedi. Söz konusu rapor konusunda Nedim Şener'le de görüşüldüğünün söylenmesi üzerine Şener'den yalanlama geldi.

"Rezaleti benim üzerimden aklayamaz"

Şener, ''Özgür Özel, bu rapor konusunda benimle görüşüldüğünü söylemiş, yalan. Raporun hazırlık tarihi 2012 Aralık-2013 Ocak. Ben 12 Mart 2012’de tahliye olmuştum. Ne içeride ne çıkınca rapor konusunda kimse benimle görüşmedi. Rezaleti benim üzerimden aklayamaz'' dedi.

Özel: 2011 yılında Silivri'de ben görüştüm

Bunun üzerine Özgür Özel, Nedim Şener'le rapora konu görüşmeler kapsamında Kasım 2011'de kendisinin görüştüğünü belirterek, "İstersen kamera kayıtlarını isteyelim" dedi. Şener, bunun üzerine Özgür Özel'le görüştüğünü ama bu görüşmede rapor konusunda bir şey konuşulmadığını açıkladı.

'Benim Gülen'le sorunum yok' demedin mi?

Özgür Özel bunun üzerine, Nedim Şener'in "görüşmedim" iddiasından geri adım attığını belirtip, cezaevi ziyaretinde, Nedim Şener’in, 'Ben Hrant Dink dosyası üzerinde çalıştım ama benim cemaat ile Fethullah Gülen ile bir sorunum yok. Özellikle yurtdışındaki eğtim çalışmalarını önemsiyorum hatta kendi çocuğumu bile okullarına verebilirim yaz bunu' dediğini iddia etti.

Özel'den sert sözler

Hedefteki isim Özgür Özel ise bugün düzenlediği basın toplantısında Şener'e ağır sözlerle yüklendi. Özel, "Bu Nedim Şener hep iktidara yanladığı gibi günü gelip bize yanladığında eğer seni bizim yanımıza aldırtırsam aha da benim yüzüme tükürsünler." diye konuştu.

Nedim Şener: "Yüzüne tükürmek içindir sahtekar"

Özel'in sözlerine Şener'den jet yanıt gecikmedi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şener, "Sen iktidar olduğunda, yanına “hizmet bedeli” ödediğin mangır gazetecilerini, besleme ve fondaş medyanı alırsın. İyi de sen o günleri görecek misin @eczozgurozel

Beni yanında görürsen bil ki ancak yüzüne tükürmek içindir, sahtekar" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel'e FETÖ mahrem imam sorusu

Öte yandan Şener, Özgür Özel'e Twitter hesabından "FETÖ’nün MİT Mahrem Yapılanması’nda Ahmet Hamdi Parlak ve Askeri Mahrem imamlardan Ali Topdağ’ı tanıyor musun? 2015’te ABD’den gelince görüştün mü?" diye sordu.