Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasemin Erbil'in pozuna babasının olay yorumu hatırlatıldı!

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasemin Erbil eğilerek poz verdiği görüntüyü paylaştı. Yasemin Erbil'e babası Mehmet Ali Erbil'in Tiktok'taki bir kadına yaptığı olay yorum hatırlatıldı. Erbil'in başka bir kadına yaptığı yorum dikkat çekerken, kızının da o şekilde poz vermesi sosyal medya kullanıcıları tarafından olay yarattı.

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Yasemin Erbil arkadaşlarıyla İbiza'ya tatile gitti. Verdiği pozla tartışma yarattı. Dekolteli mini bluzuyla eğilerek verdiği pozunu paylaşan Yasmin Erbil'e birçok kişi, babası Mehmet Ali Erbil'in TikTok'taki bir kadına yaptığı skandal yorumu hatırlattı.

Tepki çeken yorumu hatırlattılar

Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar evliliğinden olan kızı Yasmin Erbil, arkadaşlarıyla İbiza'ya tatile gitti. Adada tatilin tadını çıkaran Yasmin Erbil, eğlendiği anlara ait kareleri Instagram hesabından yayınladı.

Dekolteli mini bluzuyla eğilerek poz veren Yasmin Erbil'in paylaşımına beğeni yağarken, birçok kişi Mehmet Ali Erbil'in yorumunu gündeme getirdi. Erbil, TikTok'ta dekolteli bir kadına "Pencereyi açmışsın rüzgar girer" yorumunda bulunmuştu.

Mehmet Ali Erbil'in ''Pencereyi açmışsın rüzgar girer'' yorumu

Mehmet Ali Erbil Tiktok'ta bir kadının videosuna "Pencereyi açmışsın rüzgar girer" yorumunu yapmıştı. Tiktok hesabı açmasıyla yaptıklarından dolayı gündemden düşmeyen Mehmet Ali Erbil, daha önce de yayına aldığı bir kadına küfür ettiği için gündeme gelmişti. Erbil'in dekolte yorumuyla olay yaratması çok tepki çekmişti.

Tiktok'a girdiğinden beri olay çıkıyor

65 yaşındaki Mehmet Ali Erbil, ''Tiktokçu geldi hanım'' sözleriyle giriş yapmıştı. Peş peşe ilginç hareketleriyle videolar yayınlayan Erbil sevenleri tarafından çok dikkat çekmişti. Son günlerde sık sık polemiklere konu olan Erbil, yayına aldığı bir kadına küfür edip el hareketi yapmıştı. Yayında tansiyon yükselince Erbil, genç adama annesi üzerinden hakaretlerde bulunup ağza alınmayacak sözler etmişti. Bu hareketleriyle tepki çeken Erbil, Tiktok'ta yayın yapmaya devam ediyor.

Küfre maruz kalan genç adam ise '' Sırf engelli birine destek verip onu savunduğum için canlı yayınıma katılıp ana bacı küfür eden Mehmet Ali Erbil ettiğin küfürlerin hesabını vereceksin'' demişti.

Mehmet Ali Erbil'in son olayı ise yayına bağlanan ve dans eden bir kadına yaptığı yorum olmuştu. Erbil genç kadına ''Pencereyi açmışsın rüzgar girer'' yorumunu yapıp olay çıkarmıştı. Dekolteli kadını gören Mehmet Ali Erbil'in tuhaf hareketleri de dikkat çekmişti.

Mehmet Ali Erbil'e bu yorum için takipçileri ''Senin de kızın var, yaşından utan'' diyerek tepki vermişti.