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Hakkari'de 7 katlı mağaraya operasyon

Hakkari'de 7 katlı mağaraya operasyon

Hakkari'de jandarma timlerince düzenlenen "Eren Abluka-37" operasyonu kapsamında, terör örgütü tarafından eğitim kampı olarak kullanılan 7 katlı mağarada, daha önceki çatışmalarda etkisiz hale getirilen 3 teröristin cesedi ile silah ve mühimmat ele geçirildi.

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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "Eren Abluka-37" kapsamında, Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca Hakkari'nin merkeze bağlı Kavaklı köyü kırsalında jandarma özel harekat ve jandarma komando timlerinin katılımıyla istihbarata dayalı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, bölücü terör örgütü tarafından eğitim kampı olarak kullanılan 7 katlı mağarada, daha önceki çatışmalarda etkisiz hale getirildiği belirlenen 3 teröristin cesedi bulundu.

Mağarada yapılan aramada, 1 kalaşnikof tüfek ve şarjörü, 240 doçka mühimmatı, 28 kalaşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 2 adet 12,7 uçaksavar mühimmatı, 1 basınçlı gaz tüpü, 17 gaz maskesi, 9 gaz maskesi filtresi, 2 adet dikiş makinesi, 1 yazıcı, 64 bardak, 1 jeneratör ele geçirildi.

Operasyon sonrası mağara imha edilerek kullanılamaz hale getirildi.

Bölgede operasyonlara devam edildiği bildirildi.

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