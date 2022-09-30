Şarkılara konu olan Anzer balı tam bir sihirli değnek! İşte baştan uca faydaları...

Normal çiçek balına göre farklı bir kokuya ve renge sahip olan Anzer balının faydaları duyanları oldukça şaşırtıyor çünkü bazı besinler genel olarak belli başlı hastalıklara iyi gelirken, Anzer balının faydası olmayan bir rahatsızlık neredeyse yok!

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Bal, genel olarak oldukça faydalı bir besin olarak biliniyor. Ancak bu baldan hem tat, hem koku, hem de renk olarak biraz daha farklı olan Anzer balının çok daha fazla sağlığa faydası bulunuyor. Kalp hastalıklarından cilt sağlığına, kilo probleminden sindirim sorunlarına kadar bir çok faydası bulunan Anzer balı neredeyse her derde deva!

İşte çiçek balları arasında en iyisi olarak bilinen Anzer balının faydaları:

Sindirim sorunlarını giderir.

Kalp ve damar hastalıklarına karşı olumlu etkisi vardır.

Doğal enerji arttırıcıdır.

Bağırsak ve mide hastalıklarını tedavi etmeye yardımcıdır.

Vücutta meydana gelen yaralanmalarda merhem niyetine tedavi edici etkisi vardır.

İshal sorununu ortadan kaldırır.

Sarılık tedavisinde kan yapıcı olarak kullanılır.

Yüz ve cilde maske şeklinde uygulandığında cildi daha sağlıklı gösterir.

Kilo yapmadığı için diyetlerde enerji verici olarak tüketilebilir.

Görüldüğü gibi oldukça fazla faydası bulunan Anzer balı, ülkemizde üretilen en değerli çiçek balları arasında yer alır. Sabah akşam fark etmeksizin her yaştan kişinin tüketebileceği Anzer balı kendine has özelliklere sahiptir.

Anzer balının bilhassari nelerdir?

Anzer balı üretimi özel koşullarda yapılması sebebiyle balın içeriği ve yapısı da çeşitli özelliklere sahiptir. Anzer balının imalatında kullanılan arılar, yorulmaz işçi arı olarak bilinen Kafkas arılarıdır. Bu arılar standart işçi arılara göre daha çok çiçeği dolaşarak özel enzimler üretir. Kafkas arıları nesli tükenme riski ile karşı karşıya kalan hayvanlar arasında bulunsa da soğuk havalara oldukça dayanıklıdır. Daha önceden Kuzeydoğu Anadolu civarında görülen Kafkas arıları günümüzde sadece Rize’nin Anzer yaylası civarında yaşıyor. Bu sebeple Anzer balı eşi benzeri olmayan sadece endemik bir bal türü olarak bilinir.

Anzer balı nasıl tüketilmelidir?

Her ne kadar faydaları çok olsa da Anzer balı tüketimi konusunda ayarı kaçırmamaya dikkat etmek gerekir. Normalden fazla Anzer balı tüketmek bazı sağlık problemlerine sebep olabilir. Anzer balı tüketiminde yetişkin çocuk ve bebek ayrımı yapmak çok önemlidir. Yetişkinler Anzer balını sabah ve akşam öğünlerinden bir saat önce aç karnına bir çorba kaşığı şeklinde tüketebilir. Böylece Anzer balının faydalarından daha iyi bir şekilde yararlanmak mümkündür.

Çocukların da Anzer balının faydalarından en iyi şekilde yararlanabilmeleri için bal tüketiminde dikkat etmeleri gereken bazı konular vardır. Gereğinden fazla Anzer balı tüketildiğinde ciltte kızarıklık ve alerji gibi bazı yan etkiler görülebildiği için günlük yeterli miktarda tüketime özen gösterilmelidir. Çocuklar Anzer balını sabah ve akşam aç karnına bir tatlı kaşığı olacak şekilde günde 2 kez tüketebilir.

Anzer balının farkı nedir?

Anzer balı, diğer çiçek ballarına nazarak farklı tat, renk ve şeker dengesi olarak öne çıkar. Diğer normal çiçek balına göre Anzer balının daha farklı bir kokusu ve aroması vardır. Çiçeklerde bulunan aromalı volatil yağdan tadını alan Anzer balı bu özelliğiyle hem lezzetli hem de besleyicidir. Kafkas arıları, bölgedeki en iyi durumdaki çiçekleri gezerek Anzer balı kooperatifi üretiminde oldukça önemli bir görev üstlenmektedir.