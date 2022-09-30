İYİ Parti kongreye gitme kararı aldı! 'Koray Aydın ekibi elenecek' iddiası

İYİ Parti'de son dönemde HDP ve cumhurbaşkanı adayı konusunda parti içinde yaşanan kavgaların gün yüzüne çıkmasının ardından kongreye gitme kararı aldı. Kurultay sürecinin 7 Ekim'de ilçe ve il kongrelerinin tamamlanmasıyla başlayacağı duyuruldu.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener başkanlığında, Başkanlık Divanı, milletvekilleri ve Genel İdare Kurulu (GİK) üyelerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda partinin 3’üncü olağan kurultayının yapılması kararı alındı. Kurultay sürecinin 7 Ekim'de ilçe ve il kongrelerinin tamamlanmasıyla başlayacağı duyuruldu.

Milletvekili adayı olacaklar...

Toplantıda ayrıca genel seçimlerde milletvekili adayı olacak partililerin, teşkilatlarda boşluk olmaması için il ve ilçe kongrelerinde aday olmamaları konusunda tavsiye kararı alındı.

Çatlak sesleri temizleme kurultayı

İYİ Parti kulislerinde, Meral Akşener'in çatlak seslerin elendiği ve çok başlılığın son bulduğu bir Genel İdare Kurulu ile seçime gitmek istediği bunun için de kongreye gitme kararı alabileceği konuşuluyordu. Ve beklenen oldu, İYİ Parti kongreye gitme kararı aldı.

Koray Aydın ve 'Koraycılar' elenecek

İYİ Parti içinde Koray Aydın'ın başını çektiği ve "Koraycılar" olarak bilinen ekibin çıkışları rahatsızlık yaratıyordu. Koraycılar'ın özellikle HDP ile ilgili iddialar konusunda harekete geçmek için zemin yokladığı iddia ediliyordi. Kurultay'da Koray Aydın ve Koraycı ekibin de eleneceği belirtiliyor.