Paraya para demiyorlar! İşte Instagram'da paylaşım başına en çok para kazanan ünlüler

Sosyal medya denilince akla ilk gelen platformlardan olan Instagram, birçok fenomenin gelir kaynağı haline gelmiş durumda. Özellikle sponsorlar sayesinde tek bir paylaşımla milyonlar kazanan ünlü isimler, herkesi kendine imrendiriyor.

Abone ol

Dünya üzerinde en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan instagram'da ünlüler adeta para basıyor. Sponsorlu paylaşımlar karşılığında yüklü miktarlarda ödeme alan fenomen isimlerin gelirleri, paylaşım başına 45 milyon TL'ye kadar çıkabiliyor.

Sosyal medya pazarlama ve analiz platformu olan Hopper HQ, bu alandaki güncel verilerini “2022 Instagram’ın Zenginleri Listesi” çalışmasıyla paylaştı.

Instagram’da paylaşım başına en çok para kazanan ünlüler listesi şöyle:

Kendall Jenner

Takipçi: 237 milyon

Paylaşım Başına Gelir: 1,290,000 dolar

Khloe Kardashian

Takipçi: 243 milyon

Paylaşım Başına Gelir: 1,320,000 dolar

Beyonce

Takipçi: 256 milyon

Paylaşım Başına Gelir: 1,393,000 dolar

Ariana Grande

Takipçi: 311 milyon

Paylaşım Başına Gelir: 1,687,000 dolar

Kim Kardashian

Takipçi: 311 milyon

Paylaşım Başına Gelir: 1,689,000 dolar

Dwayne Johnson

Takipçi: 315 milyon

Paylaşım Başına Gelir: 1,713,000 dolar

Selena Gomez

Takipçi: 320 milyon

Paylaşım Başına Gelir: 1,735,000 dolar

Lionel Messi

Takipçi: 327 milyon

Paylaşım Başına Gelir: 1,777,000 dolar

Kylie Jenner

Takipçi: 338 milyon

Paylaşım Başına Gelir: 1,835,000 dolar

Cristiano Ronaldo

Takipçi: 442 milyon

Paylaşım Başına Gelir: 2,397,000 dolar

Instagram'da nasıl para kazanılır?

Herhangi bir alanda hizmet veren firmalara ya da kişilere ulaşılması için linkler bulunmaktadır. Bu kişiler veya firmalar ile ücret karşılığında anlaşarak ve link paylaşımı yaparak belli başlı paralar kazanabilirsiniz. ancak bunun için en az 10 bin civarında takipçi sayınızın olması gerekiyor.

Instagram para kazanma aktif etme

Instagram para kazanmayı aktif etmek için ilk olarak yüksek rakamda takipçi sayısına ulaşmak gerekiyor. Bu takipçi sayısına ulaştıktan sonra para kazanma otomatik olarak aktif olacaktır. Zaten yüksek rakamda takipçisi olan hesaplar, kendiliğinden dikkat çekmeyi başarmaktadır. Haliyle bu yolla çok güzel paralar kazanabilirsiniz.