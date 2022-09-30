Paraya para demiyorlar! İşte Instagram'da paylaşım başına en çok para kazanan ünlüler
Sosyal medya denilince akla ilk gelen platformlardan olan Instagram, birçok fenomenin gelir kaynağı haline gelmiş durumda. Özellikle sponsorlar sayesinde tek bir paylaşımla milyonlar kazanan ünlü isimler, herkesi kendine imrendiriyor.Abone ol
Dünya üzerinde en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan instagram'da ünlüler adeta para basıyor. Sponsorlu paylaşımlar karşılığında yüklü miktarlarda ödeme alan fenomen isimlerin gelirleri, paylaşım başına 45 milyon TL'ye kadar çıkabiliyor.
Sosyal medya pazarlama ve analiz platformu olan Hopper HQ, bu alandaki güncel verilerini “2022 Instagram’ın Zenginleri Listesi” çalışmasıyla paylaştı.
Instagram’da paylaşım başına en çok para kazanan ünlüler listesi şöyle:
Kendall Jenner
Takipçi: 237 milyon
Paylaşım Başına Gelir: 1,290,000 dolar
Khloe Kardashian
Takipçi: 243 milyon
Paylaşım Başına Gelir: 1,320,000 dolar
Beyonce
Takipçi: 256 milyon
Paylaşım Başına Gelir: 1,393,000 dolar
Ariana Grande
Takipçi: 311 milyon
Paylaşım Başına Gelir: 1,687,000 dolar
Kim Kardashian
Takipçi: 311 milyon
Paylaşım Başına Gelir: 1,689,000 dolar
Dwayne Johnson
Takipçi: 315 milyon
Paylaşım Başına Gelir: 1,713,000 dolar
Selena Gomez
Takipçi: 320 milyon
Paylaşım Başına Gelir: 1,735,000 dolar
Lionel Messi
Takipçi: 327 milyon
Paylaşım Başına Gelir: 1,777,000 dolar
Kylie Jenner
Takipçi: 338 milyon
Paylaşım Başına Gelir: 1,835,000 dolar
Cristiano Ronaldo
Takipçi: 442 milyon
Paylaşım Başına Gelir: 2,397,000 dolar
Instagram'da nasıl para kazanılır?
Herhangi bir alanda hizmet veren firmalara ya da kişilere ulaşılması için linkler bulunmaktadır. Bu kişiler veya firmalar ile ücret karşılığında anlaşarak ve link paylaşımı yaparak belli başlı paralar kazanabilirsiniz. ancak bunun için en az 10 bin civarında takipçi sayınızın olması gerekiyor.
Instagram para kazanma aktif etme
Instagram para kazanmayı aktif etmek için ilk olarak yüksek rakamda takipçi sayısına ulaşmak gerekiyor. Bu takipçi sayısına ulaştıktan sonra para kazanma otomatik olarak aktif olacaktır. Zaten yüksek rakamda takipçisi olan hesaplar, kendiliğinden dikkat çekmeyi başarmaktadır. Haliyle bu yolla çok güzel paralar kazanabilirsiniz.