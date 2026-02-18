BIST 14.524
2026'da devreye girmesi planlanıyor: Sanal medyada yeni dönem!

2026'da devreye girmesi planlanıyor: Sanal medyada yeni dönem!

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in açıkladığı yeni düzenleme hayata geçerse, sanal medya kullanımı artık eskisi gibi olmayacak. Ayrıca suçlular, çocukları artık silah olarak kullanamayacak.

Sanal medyada kurallar değişiyor. Kimlik doğrulama, yaş sınırı ve dijital takip sistemi… Milyonlarca sanal medya kullanıcısını ilgilendiren yasa tasarısı hazırlanıyor.

Teknoloji geliştikçe dijital dünya hayatlarımızın merkezine yerleşti. Bununla birlikte elbette sanal medya platformları da hayatımıza girdi. Başlangıçta sosyalleşme ve eğlence amaçlı çıkarılmıştı, fakat bir süre sonra tehlikeli bir boyut kazanmaya başladı.

Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, “Çocukların cinsel istismarı, pedofili, şantaj, yasa dışı bahis, kumar, çeteleşme, dolandırıcılık, müstehcen içerikler, sapkın davranışlar maalesef sanal medya aracılığıyla gerçekleştiriliyordu.” dedi.

15 YAŞIN ALTINDAKİ ÇOCUKLARA ERİŞİM ENGELİ GELECEK

Adeta kontrolden çıkan bu mecralara Adalet Bakanı Akın Gürlek dur dedi ve bu platformlar üzerinde yapılacak düzenlemeleri açıkladı.

Düzenlemelerin 2026 yılı sonuna kadar devreye girmesi bekleniyor. Bu düzenlemelerden biri, sanal medya platformu açacak kişiye kimlik doğrulaması zorunluluğu getirilmesi.

Kırık, “Kimlik zorunluluğunu şart koşuyor. Şu demek oluyor: Artık bot, troll, anonim hesapların önüne geçilmiş olacak. Bu ne sağlayacak? Sanal medyanın daha huzurlu, daha güvenli ve daha denetimli bir ortam hâline gelmesine sebebiyet verecek.” ifadelerini kullandı.

Bununla birlikte cep telefonu doğrulaması da zorunlu hâle gelecek. 15 yaşın altındaki çocukların sanal medya platformlarına erişiminin engellenmesi de devreye girecek.

