İbrahim Tatlıses'in asistanı canlı yayında açıkladı! Kazada çarşafın arkasındaki kişi bakın kim çıktı!

Geçtiğimiz ay İbrahim Tatlıses, Bodrum Yalıkavak'a konser vermek için gittiği sırada trafik kazası geçirerek ölümden dönmüştü. Hurdaya dönen aracında sıkıştığı yerden kurtularak hastaneye kaldırılan İbrahim Tatlıses'i görüntülememek için çalışmalar sırasında beyaz çarşaf serilmişti. Çarşaf gerilerek ne saklandığı da merak konusu olurken Tatlıses'in yanında 49 yaş küçük 21 yaşındaki Berka Gül isminde sevgilisi olduğu iddia edilmişti.

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Geçtiğimiz ay usta sanatçı İbrahim Tatlıses, Bodrum Yalıkavak'a konser vermek için gittiği sırada trafik kazası geçirerek ölümden dönmüştü. Kaza haberinin arından olay yerine çok sayıda ekip yönlendirilirken Tatlıses uzun çalışmalar sonucu aracındasıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye kaldırılmıştı. Kurtarma çalışması sırasında beyaz çarşaf çekilerek görüntü alınmasının engellemesinin nedeni ise merak konusu olmuştu.

Yanında yeni sevgilisi var iddiası ortaya atıldı

İbrahim Tatlıses'in feci kaza sonrası aracında sıkıştığı yerden kurtarma çalışmaları yapıldığı sırada ve hastaneye kaldırılırken beyaz çarşaf ile basın mensuplarının görüntü alınması engellenmişti. Neden beyaz çarşaf çekildi sorusu ise günlerce konuşulmuştu. Ortaya atılan iddialara göre kaza anında İbrahim Tatlıses'in yanında kendisinden 49 yaş küçük 21 yaşındaki Berka Gül adından sevgilisi de vardı.

Asistanı canlı yayına bağlandı

Onur Akay'ın magazin gündemine bomba gibi düşen iddialarının arından İmparator İbrahim Tatlıses'in asistanı Şule Yazar, Söylemez Olmaz programının canlı yayınına bağlanarak önemli açıklamalarda bulundu.

"İbrahim Tatlıses’in sevgilisi değil asistanı"

Kaza anında yanında sevgilisi olduğu iddia edilen İbrahim Tatlıses ile ilgili açıklamalarda bulunan Yazar, "Berka, İbrahim Tatlıses’in sevgilisi değil asistanı. Yemek yemesinde yardımcı oluyor… Benim yerime onu görevlendirmiştik" dedi. Açıklamasının devamında "Berka çok genç bir kız, hukuk öğrencisi, böyle anılması çok doğru değil. Her İbrahim Bey'in yanında görünen kadın sevgilisi gibi anılması hepimizi rahatsız ediyor" ifadelerini kullandı.

İbrahim Tatlıses boşandığını açıklamıştı

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses Muğla'da geçirdiği kaza sonrası yaptığı açıklamaların yanısıra özel hayatıyla da gündeme gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı twitter'dan açıklama yapan Tatlıses 'Hanımla boşandık! Bahçeli güzel bir ev bulup yeniden evlenmeyi düşünüyorum' ifadeleri oldukça konuşulmuş, Tatlıses'in bu mesajı kimin için yazdığı merak konusu olmuştu.

Kazadan sonra konsere çıktı, kazayı anlattı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonrası hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcı aynı gün tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi ve soluğu sahnede aldı. Yalıkavak'ta hayranlarıyla buluşan, ve yaşadığı kazayı sevenlerine anlatan İmparator, "Ben diyorum ki ‘Ne oldu’ diyorlar ki ‘Bize çarpan kamyonet yanıyor’. Halbuki biz yanıyoruz. Sonra videolarda falan seyrettim, kafayı yedim. Ya Rabbim Allah ne kadar büyüksün, senin büyüklüğüne inanmayan kafirdir" ifadelerini kullandı.