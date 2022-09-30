Hadise ile Mehmet Dinçerler tek celsede boşandı! 5 aylık evlilik bitti, ilk açıklama geldi

Ünlü şarkıcı Hadise ile ünlü iş adamı Mehmet Dinçerler 5 ay önce dünyaevine girmişti. Magazin gündemini kasıp kavuran aşkta geçtiğimiz günlerde çift boşanma kararı almış, yaptıkları her açıklamala, her hareket adeta olay olmuştu. Beykoz Aile Mahkemesi'nde bugün gerçekleşen duruşmada Hadise ile Mehmet Dinçerler resmen boşandı ve 5 aylık evlilik bitti.

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30 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda görkemli bir düğünle evlenen Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti, geçtiğimiz günlerde boşanacaklarını duyurmuştu. Ayrılık kararı sonrası ünlü çift yaptıkları açıklamalar ve ortaya atılan iddialarla gündeme gelmişti. Açılan boşanma davası bugün Beykoz Aile Mahkemesi'nde ünlü şarkıcı Hadise ile Mehmet Dinçerler resmen boşandı.

Psikolojik baskı ayrılığı getirdi

Mehmet Dinçerler'den ayrılma kararı alan Hadise geçtiğimiz günlerde Beykoz Adalet Sarayı'na giderek boşanmak için dilekçe vermişti. Dilekçede, "Davalı tarafın bu davranışları, zaman içerisinde psikolojik baskı boyutuna ulaşmıştır. Bu psikolojik baskılar müvekkili oldukça yıpratmış ve sadece kişisel hayatını değil, kamuoyuna yansıdığı üzere sanat hayatını da etkileyecek boyuta varmıştır. Bu nedenle, taraflar arasında karşılıklı olarak uyumsuzluklar kendini göstermiş, ayrı yaşamaya başlamışlar ve evlilikleri fiilen sona ermiştir. Tarafların bundan böyle birlikte yaşamaları mümkün değildir" ifadelerine yer verilmişti.

Duruşmaya katılmadılar, tek celsede boşandılar

Ünlü şarkıcı Hadise psikolojik baskı gördüğü iddiasıyla 5 ay önce evlendiği Mehmet Dinçerler'e boşanma davası açmıştı. Beykoz Aile Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşmaya Hadise ve Mehmet Dinçerler katılmadı. İki tarafın da avukatları mahkeme salonunda hazır bulunurken Hadise ve Mehmet Dinçerler karşılıklı anlaşma ile tek celsede boşandı.

Eski çiftin avukatlarından ilk açıklama

Dava sonrası açıklama yapan ünlü şarkıcı Hadise'nin avukatı, "Müvekkilim Hadise tarafından açılan davada bir an önce boşanma kararı verildi. İki taraf için de hayırlı olsun. İki tarafın da birbirinden maddi manevi bir talebi olmadı. Talep olsaydı dava da daha uzun sürerdi. 2 haftayı geçen bir süreç yaşandı ama sonunda karar verildi" ifadelerini kullandı. İş adamı Mehmet Dinçerler'in avukatı ise "Boşanma davası sonuçlandı. Taraflar arasında herhangi bir çekişme yoktur. Dolayısıyla söylenecek çok fazla bir şey yok. Dosyada gizlilik mevcuttur. Dava tek celsede sona ermiş oldu" şeklinde konuştu.

Hadise boşanma kararını böyle duyurmuştu

5 aylık evliliğini sonlandırma kararı alan Hadise soyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Anlaşarak sonlandıramadığımız için boşanma davası açtığımı sizlerle paylaşmak isterim. Mehmet'e hayatında mutluluklar diliyorum. Bu süreçte yanımda olan herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullanarak ayrılığı açıklamıştı.