Mustafa Sandal 'kim demiş erkek adam emzirmez diye' dedi ve bomba videoyu paylaştı

Türk pop müziğinin sevilen şarkıcısı Mustafa Sandal, sosyal medya hesabından oldukça dikkat çeken ve bir o kadar da güldüren bir paylaşımda bulundu. Sandal, 'kim demiş erkek adam emzirmez diye' şeklinde bir mesajla kedi emzirdiği videoyu paylaştı.

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Sosyal medya, ünlü isimler ile hayranları arasında bir bağ olan en önemli platformlardan biri. Bu platformlar arasında en çok kullanılan ise Instagram. Sosyal medya platformu olan Instagram'ı aktif kullanan kişiler arasında bulunan Mustafa Sandal da bulunuyor.

Sandal, sık sık takipçileri ile fotoğraf ve videolar paylaşıyor. Takipçilerinin her paylaşıma binlerce beğeni ve yorum attığı Mustafa Sandal, son olarak güldüren bir paylaşımda bulundu.

"Kim demiş erkek adam emzirmez diye"

Sandal, 'kim demiş erkek adam emzirmez diye' not düştüğü videosunda, kucağındaki kediyi emzirdi.

İşte o anlar:

Mustafa Sandal kimdir?

11 Ocak 1970 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Mustafa Sandal, şarkıcı-şarkı yazarıdır. 90'lı yılların başlarında çok sayıda şarkıcıya verdiği bestelerle müzik piyasasında önemli bir üne ulaşan şarkılarla 1994 yılında yayınladığı ilk stüdyo albümü Suç Bende ile önemli bir ticari başarı elde ederek tüm Türkiye'de tanınan bir sanatçı haline geldi. İlk albümünün sonrasında 1996 yılında Gölgede Aynı isimli albümüyle pek çok ödüle sahip oldu. 1998 yılında Detay adlı çalışmasıyla müzik piyasasına hızlı bir giriş yapan başarılı sanatçı, bu albümle de önemli bir ticari başarı yakaladı ve "Aya Benzer" isimli parçasıyla listelerde 1 numaraya yerleşti.

Sonrasında Sony Music'le sözleşme imzaladı ve Araba adlı albümünü dünyanın dört bir tarafında satışa sundu. "Araba" ve "Aya Benzer" parçalarıyla yurt dışında da ününe ün kattı. 2000 yılında Akışına Bırak isimli 4. stüdyo albümünü çıkardı. 2002 yılında çıkardığı Kop adlı albümüyle "En İyi Erkek Sanatçı" dalında ödüle sahip oldu. 2003 yılında Universal Music-Polydor etiketiyle Seven adını verdiği çalışmasını yurt dışında dinleyicilere sundu ve 1 yıl sonra İste isimli albümünü Türkiye'de yayınladı. 2005 yılında yurt dışında piyasaya çıkardığı "İsyankar" adlı single çalışması ile Almanya'da 150 bin tirajı geçerek "Gold Record (Altın Plak)" ödülünü almaya hak kazandı. 2007 yılında tekrar Türkiye piyasasına yönelen sanatçı Devamı Var ve 2009 yılında çıkardığı Karizma adlı albümlerinin arkasından 2011'de Gülben Ergen'le birlikte çıkardığı "Şıkır Şıkır" adlı single çalışması o yılın en çok indirilen şarkısı haline geldi. 2012 yılında 10. stüdyo albümü olan Organik'i çıkarttı. 2013 yılından itibaren single çalışmalarına yönelen sanatçı Tesir Altında isimli çalışmasını piyasaya sürdü ve bu çalışma 2013 yılının en çok satan single'ı oldu. 2018 yılında Eypio ile düet yaptığı Reset, 2019 yılında Zeynep Bastık ile düet yaptığı Mod ve 2020 yılında Damar adlı single çalışmalarıyla müzik listelerinde zirveye yerleşti.

1.73 boyundaki şarkıcı, müzik alanında yaptığı çalışmaların yanı sıra televizyon, reklam, sinema gibi sektörlerde de önemli başarılar elde eden Mustafa Sandal bugüne kadar tüm dünya da 14 milyonun üzerinde albüm satmış ve Ajda Pekkan ve Hakan Peker gibi önemli isimlerin de aralarında olduğu çok sayıda şarkıcıya şarkılarıyla destek olmuştur.