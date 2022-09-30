BIST 3.180
DOLAR 18,48
EURO 18,15
ALTIN 987,65
HABER /  GÜNCEL

Şebnem Şirin'in katilinin cezası belli oldu! Pişmanım dedi

Şebnem Şirin'in katilinin cezası belli oldu! Pişmanım dedi

Denizli'de 25 yaşındaki gıda mühendisi Şebnem Şirin'i boğazından bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Furkan Zıbıncı, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Abone ol

Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Furkan Zıbıncı (26), Antalya S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi üzerinden katıldı.

Ölen Şebnem Şirin'in babası Halil Şirin, annesi Pervin Tokat ve taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.

''Acıların en büyüğünü yaşıyoruz''

Baba Şirin, çıkacak hiçbir kararın kızlarını geri getirmeyeceğini belirterek, "Mahkemenin alacağı karar bizim için sadece teselli olacak. Biz kızımızdan hiç bu kadar ayrı kalmamıştık. Acıların en büyüğünü yaşıyoruz. İnsan bunu rüyasında bile görmek istemez ama biz bu kabusu ölene kadar yaşayacağız" dedi.

Anne Pervin Tokat ise kızına dünyanın kötülüklerini yeteri kadar anlatmadığı için pişman olduğunu söyledi.

''Pişmanım'' dedi, cezada indirim istedi

Sanık Zıbıncı da savunmasında pişman olduğunu, olayı tasarlayarak yapmadığını söyleyerek cezasında indirim talep etti.

Müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Taraf avukatlarını da dinleyen mahkeme heyeti, sanık Furkan Zıbıncı'ya "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi.

Anne cezayı az buldu

Anne Pervin Tokat, duruşmanın ardından gazetecilere, sanığın cinayeti canavarca hisle ve tasarlayarak işlediğini belirterek verilen cezayı az bulduğunu, ağırlaştırılmış müebbet beklediklerini söyledi.

Tokat, "10 yıl olsa da beklerim ama onun ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldığı günü görmeden ölmeyeceğim" dedi.

Olayın geçmişi

Pamukkale ilçesinde, 27 Ekim 2021'de, 25 yaşındaki gıda mühendisi Şebnem Şirin, bir dairede bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulunmuştu.

Olayın ardından tutuklanan Furkan Zıbıncı, ilk ifadesinde kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşını öldürdüğünü itiraf etmiş, duruşmada ise Şirin'in kendisine bıçakla saldırdığını öne sürmüş, yere düştükten sonrasını hatırlamadığını iddia etmişti.

Davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanığın "tasarlayarak ve canavarca hisle öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne silah ambargosunu kaldırmasına bir tepki de KKTC'den
ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne silah ambargosunu kaldırmasına bir tepki de KKTC'den
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Acun Ilıcalı, hastaneden fotoğraf paylaştı
Acun Ilıcalı, hastaneden fotoğraf paylaştı
Vladimir Putin yeni kararneyi imzaladı: 120 bin kişi askere alınacak
Vladimir Putin yeni kararneyi imzaladı: 120 bin kişi askere alınacak
NATO'dan Rusya'ya rest! Ukrayna için flaş açıklama
NATO'dan Rusya'ya rest! Ukrayna için flaş açıklama
California'da benzin fiyatları bir gecede fırladı
California'da benzin fiyatları bir gecede fırladı
Mantar sevmem diyen bu tarifi denesin: Mantar soslu tavuk favoriniz olacak!
Mantar sevmem diyen bu tarifi denesin: Mantar soslu tavuk favoriniz olacak!
Tam bir A vitamini deposu! Hasadı başladı, faydaları inanılmaz!
Tam bir A vitamini deposu! Hasadı başladı, faydaları inanılmaz!
Hadise ile Mehmet Dinçerler tek celsede boşandı! 5 aylık evlilik bitti, ilk açıklama geldi
Hadise ile Mehmet Dinçerler tek celsede boşandı! 5 aylık evlilik bitti, ilk açıklama geldi
Mesut Özil kötü haberi açıkladı! 'Ameliyat olacağım'
Mesut Özil kötü haberi açıkladı! 'Ameliyat olacağım'