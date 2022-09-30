Didem Kınalı'dan büyük ifşa! İbo Show'un o görüntüleri montajla attı iddiası şok etti

Armağan Çağlayan'ın programına katılan İbo Show'un unutulmaz oryantallerinden Didem Kınalı yıllar sonra yaptığı montaj itirafıyla gündeme geldi. İbrahim Tatlıses'in her programına gittiğini söyleyen güzel isim yaptığı montaj açıklamalarıyla herkesi şaşırtırken, yaşananları böyle anlattı. İşte Oryantal Didem'in o çok konuşulan açıklamaları...

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İbrahim Tatlıses'in programı İbo Show'da yaptığı dans gösterileriyle 90'lı yıllara damga vuran Oryantal Didem, Armağan Çağlayan'ın Youtube programına konuk oldu. Didem'in programda yaptığı açıklamalar gündeme bomba gibi düşerken 'montaj' itirafı ise olay oldu.

O görüntüleri montajla attı iddiası şok etti

6 yıl boyunca İbo Show'da çalışan Didem Kınalı Armağan Çağlayan'ın programına konuk oldu. Programda Armağan Çağlayan'ın "Siz İbo Show'un her bölümünde var mısınız?" sorusuna cevap veren Oryantal Didem çarpıcı açıklamalarda bulundu. Didem açıklamasında "Aslında oluyor ama bazen montajda atıyorlar, bazen Ramazan'a denk geliyor ya da daha özel günlere geliyor diye koymuyorlar diye düşündüm ben açıkcası da sebebini de sormadım" ifadelerini kullandı. Her hafta çekimlere gittiğini söyleyen ünlü dansöz, "İnsan da garip oluyor ya izliyorsun, birazdan çıkacağım şimdi çıkacağım. Var mıyım? Artık bunu demeye başladım. Bakıyorum ses gelmeyince ben hiç karışmıyorum sonrasında kendim VTR'de görmem gerekiyor" dedi.

Sahnede yaşadığı ilginç olayı anlattı

Geçtiğimiz yıl İbo Show'a katılan Bülent Serttaş, dans eden oryantal Didem'e bakmamak için büyük çaba sarf etmişti. Şekilden şekile giren Serttaş'ın başka yöne bakmaya çalıştığı görünleri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Armağan Çağlayan olay olan görüntülerin ardından programda yaşananları Didem Kınalı'ya sordu. Kınalı ise yakın zamanda başından geçen benzer bir olayı anlattı.

"Ya lezbiyen duygularını saklıyor bana bakınca..."

Kınalı yaptıpı açıklamada; "Çok yakın zamanda böyle bir şey başıma geldi. Sürekli çıktığım yere Araplar geliyor genelde kapalı ablalar. Çok kapalı olup da izleyenler alkışlayanlar çok oldu fakat bu son sahnemde asla izlemediler. Masalarında eşleri de yoktu kadın kadına çıkmışlar. Kafasını çevirip asla dönüp bakmadılar. O benim çok tuhafıma gitti. Şey diye düşünüyorsun acaba bana bakınca bir şey mi uyanacak? Acaba lezbiyen mi diye düşündüm. Ya lezbiyen duygularını saklıyor bana bakınca başka bir şey hissedecek diye düşündüm" dedi.