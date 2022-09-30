Komaya giren ünlü rapçi Killa Hakan'dan aylar sonra flaş paylaşım: "Dünyayı bir anlık terk ettim ve geri döndüm"

Uzun süredir Almanya'da yaşayan ve sağlık sorunlarıyla boğuşan ünlü rapçi Killa Hakan kaldırıldığı hastanede komaya girmişti. 49 yaşındaki rapçi aylar sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarına sağlık durumu bilgi verdi. "Dünyayı bir anlık terk ettim ve geri döndüm" diyen Killa Hakan "Yavaş yavaş sakin sakin iyileşme yolunda gidiyorum. Bakalım nasıl olacak, gelişmeleri paylaşacağım seviyorum sizleri. En önemlisi sağlık gerisi yalan mücadeleye devam" ifadelerini kullandı.

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Geçtiğimiz mart ayında koronavirüse yakalanan ardından da bağışıklığı tamamen çöken rap camiasında Killa Hakan adıyla bilinen Hakan Durmuş, komaya girmiş ve yaşam mücadelesi vermişti. Ünlü rapçi aylar sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sağlık durumu ile ilgili bilgi verirken hayranlarına da seslenmeyi ihmal etmedi.

"Dünyayı bir anlık terk ettim ve geri döndüm"

Yaşadığı sağlık sorunları ile ilgili ilk kez konuşan 49 yaşındaki rapçi geçirdiği zor günlerinden ardından hayranlarına seslendi. Killa Hakan osyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımda, ""Selamlar arkadaşlar baya oldu bir şey paylaşmadım. Çok kötü günler geçirdim… Dünyayı bir anlık terk ettim ve geri döndüm Allah'a şükür. Tüm dualarınız ve destekleriniz için teşekkür ederim. Yavaş yavaş sakin sakin iyileşme yolunda gidiyorum. Bakalım nasıl olacak, gelişmeleri paylaşacağım seviyorum sizleri... En önemlisi sağlık gerisi yalan mücadeleye devam" ifadelerini kullandı.

Killa Hakan kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Asıl adı Hakan Durmuş olan rap camiasının Killa Hakan olarak tanıdığı ünlü rapçi 3 Mart 1973 yılında Almanya, Berlin'de dünyaya gelmiştir. Aslen Tokatlı olan 49 yaşındaki rapçi 1960 yıllarında işçi olarak Trabzon'dan Almanya'ya göç etmiştir. Güreşçi olan babası Ali Rıza Durmuş A Milli Takımı'nda çok başarılı olmuştur ve madalyaları vardır.

Sokaklarla erken yaşta tanıştı

Killa Hakan, Almanya Kreuzberg'de doğup, büyümüş ve okumuştur. Getto hayat yaşayan Hakan, sokaklarla erken yaşta tanışmış ve genç yaşında hapse girmiştir. Cezaevi yıllarında sürekli sözler yazmıştır. İlk hapse girişi Alman polisi sadece Türklere karşıt tavırlar yüzünden genç yaşta Hakan'a ceza vererek hapse girmiştir. Bu olay ile Killa Hakan ilk kez hapishaneye girmiştir. Son olarak bir polise Nazi dediği için 4 ay hapis yatmıştır. Almanya'da Yabancı Sözlü Rap Müzik yapmak yerine Türkçe rap yapmış ve kendini zamanla Avrupa'ya kanıtlamıştır.

"36 Boys'un en eski üyelerinden biri"

Killa Hakan, MTV Almanya kanalında 15 hafta boyunca Top 10 listesinde kalarak kırılmayan tüm zincirleri kırmıştır. Şarkılarında devamlı söylediği "36" sayısı; doğup ve büyüdüğü Kreuzberg City'nin posta kodu numarasıdır. Killa Hakan, aynı zamanda 36 Boys'un en eski üyelerinden biridir.