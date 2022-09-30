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Vladimir Putin yeni kararneyi imzaladı: 120 bin kişi askere alınacak

Vladimir Putin yeni kararneyi imzaladı: 120 bin kişi askere alınacak

Putin, Rusya Federasyonu vatandaşlarının askerlik hizmeti için sonbaharda askere alınmasına ilişkin bir kararname imzaladı. Kararnameye göre güz celp döneminde 120 bin kişi askere alınacak.

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, 24 Şubat tarihinden beri devam ediyor.

Putin, geçtiğimiz günlerde kısmi askeri seferberlik ilan ettiğini duyurdu.

Rusya’da kısmi seferberlik ilan edilmesinin ardından çok sayıda Rus vatandaşı, birliklerine teslim olmak yerine Türkiye’de dahil başka ülkelere gitmeye başladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni bir kararname daha imzaladı.

120 bin kişi askere alınacak

Vladimir Putin, Rusya Federasyonu vatandaşlarının askerlik hizmeti için sonbaharda askere alınmasına ilişkin bir kararnameye imza attı.

Kararnameye göre güz celp döneminde 120 bin kişi askere alınacak.

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