BIST 3.180
DOLAR 18,48
EURO 18,15
ALTIN 987,65
HABER /  SPOR

Ampute Futbol Milli Takımı, turnuvaya galibiyetle başladı

Ampute Futbol Milli Takımı, turnuvaya galibiyetle başladı

Ampute Futbol Milli Takımımız, 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası'nın ilk maçında Fransa'yı 3-0 mağlup etti.

Abone ol

İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda açılış maçında A Milli Takım, Fransa ile karşı karşıya geldi.

2 Avrupa Şampiyonluğu, 1 Dünya ikinciliği, bulunan Ampute Futbol Milli Takımımız, turnuvaya galibiyetle başladı.

Fransa'yı 3-0 mağlup ettik

Kadıköy'de Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi A Milli Takım, 3-0'lık skorla kazandı ve gruplara 3 puanla başladı.

A Milli Takım'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Kemal Güleş, 23. dakikada Okan Şahiner ve 49. dakikada Rahmi Özcan kaydetti.

ÖNCEKİ HABERLER
Şebnem Şirin'in katilinin cezası belli oldu! Pişmanım dedi
Şebnem Şirin'in katilinin cezası belli oldu! Pişmanım dedi
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne silah ambargosunu kaldırmasına bir tepki de KKTC'den
ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne silah ambargosunu kaldırmasına bir tepki de KKTC'den
Didem Kınalı'dan büyük ifşa! İbo Show'un o görüntüleri montajla attı iddiası şok etti
Didem Kınalı'dan büyük ifşa! İbo Show'un o görüntüleri montajla attı iddiası şok etti
Vladimir Putin yeni kararneyi imzaladı: 120 bin kişi askere alınacak
Vladimir Putin yeni kararneyi imzaladı: 120 bin kişi askere alınacak
Komaya giren ünlü rapçi Killa Hakan'dan aylar sonra flaş paylaşım: "Dünyayı bir anlık terk ettim ve geri döndüm"
Komaya giren ünlü rapçi Killa Hakan'dan aylar sonra flaş paylaşım: "Dünyayı bir anlık terk ettim ve geri döndüm"
California'da benzin fiyatları bir gecede fırladı
California'da benzin fiyatları bir gecede fırladı
Mantar sevmem diyen bu tarifi denesin: Mantar soslu tavuk favoriniz olacak!
Mantar sevmem diyen bu tarifi denesin: Mantar soslu tavuk favoriniz olacak!
Tam bir A vitamini deposu! Hasadı başladı, faydaları inanılmaz!
Tam bir A vitamini deposu! Hasadı başladı, faydaları inanılmaz!
Hadise ile Mehmet Dinçerler tek celsede boşandı! 5 aylık evlilik bitti, ilk açıklama geldi
Hadise ile Mehmet Dinçerler tek celsede boşandı! 5 aylık evlilik bitti, ilk açıklama geldi