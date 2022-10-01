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Edirne'de eki aracın çarpıştığı kazada otomobil ikiye bölündü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Edirne'de eki aracın çarpıştığı kazada otomobil ikiye bölündü

EDİRNE'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ikiye bölünen araçtaki 3 kişi yaralandı.

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Edirne'nin Havsa ilçesine bağlı Necatiye köyü kavşağında akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, çarpışmanın etkisiyle ortadan ikiye bölünen aracı görenler şaşkına döndü.

İddialara göre, Havsa ilçesine seyir halinde olan 39 NE 294 plakalı otomobil ile plakası öğrenilemeyen araç Necatiye köyü kavşağında çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle içinde 3 kişinin bulunduğu otomobil ortadan ikiye bölündü.

İhbar üzerine kaza yerine ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ve polis ekipleri olay yerinde çevre güvenliği alırken itfaiye ekipleri de yaralı vatandaşları araçlardan çıkardı.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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