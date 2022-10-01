İBB'den bayramlarda İstanbulkart kullanım kararı onlar kullanamayacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ekim ayı itibarıyla resmi tatil ve bayramlarda ücretsiz ulaşım hakkından sadece kişiselleştirilmiş İstanbulkart kullanıcılarının faydalanacağını duyurdu.

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İBB'den yapılan açıklamaya göre, anonim kart kullananlar, göçmen ve turistler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı itibarıyla ücretsiz ulaşım hakkını kullanamayacak.

Birçok ödeme noktasında banka kartı gibi de kullanılan İstanbulkart'ların, üzerinde isim yazmayan "anonim" özelliğinin ortadan kalkmasıyla kartlar kişiye özel hale geliyor.

İstanbul'da birçok kampanyadan da sadece kişiselleştirilmiş kart sahipleri yararlanabiliyor. 31 Aralık 2022 itibarıyla anonim tüm İstanbulkart'ların kullanımına son verilecek.

Gerekli bilgiler doldurularak kişiselleştirilebiliyor

İstanbulkart, mobil uygulamaya giriş yapılarak, ana sayfadan kart ekle alanındaki yönlendirmeler takip edilerek ya da "www.bireysel.istanbulkart.istanbul" adresinden gerekli bilgiler doldurularak kişiselleştirilebiliyor. Mobil uygulama ya da internet üzerinden kişiselleştirme yapmak istemeyen kullanıcılar ise 153'ten destek alabiliyor.