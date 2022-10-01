Kılıçdaroğlu ile Babacan görüşmenin perde arkası aralandı iktidar olunursa 5 parti lideri

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile yaptığı 3.5 saatlik görüşmenin perde arkası aralandı. “5 lidere cumhurbaşkanı yardımcılığı” konusunda iki lider tam mutabakat sağladı.

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CHP Gerel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 6’lı masanın ikinci tur görüşmeleri öncesinde yaptığı lider ziyaretleri önceki gün tamamlandı.

Cumhuriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Sertaç Eş'in CHP kulislerinden edindiği bilgiye göre, Ali Babacan yaklaşık 3.5 saat süren görüşmede, “Seçim birlikteliği kurallarının önceden belirlenmesi”, “6’lı masanın yol haritasının adaydan önce açıklanması”, “Seçmenin karşısına hazır ve güven veren şekilde çıkılması” ayrıca “seçimde başarılı olunması durumunda parti liderlerinin mutlaka cumhurbaşkanı yardımcılığı görevine getirilmesi” gerektiğini Kılıçdaroğlu’na aktardı.

İki lider arasında bu konu konularda “tam mutabakat sağlandığı” öğrenildi.

Öte yandan oluşturulacak yol haritasında 6’lı masada yer alan “Parti kadrolarının yeni hükümette alacağı görevlerin de önceden belirlenebileceği” kaydediliyor.

Ekonominin başında kim olacak tartışması

Bu kapsamda, “DEVA Partisi’nin özellikle ekonomi yönetimine aday olacağı ancak İYİ Parti’nin de güçlü bir ekonomi kadrosu oluşturmaya çalıştığı” biliniyor. Kadroların belirlenmesi aşamasında “iki parti arasında bir rekabet oluşabileceğine” dikkat çekiliyor.