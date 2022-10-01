BIST 3.180
DOLAR 18,50
EURO 18,14
ALTIN 988,22
HABER /  SPOR  /  FENERBAHÇE

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi satırla stadın önüne gittiler! Yeni gelişme

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi satırla stadın önüne gittiler! Yeni gelişme

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesinde satırla Vodafone Park Stadyumu'nun önüne giden 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Abone ol

Spor Toto Süper Lig’in 8’inci haftasında karşılaşacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesinde alınan kararla sarı-lacivertli taraftarların tribünde yer almayacağı açıklanmıştı. Bu kararın ardından bir grup Fenerbahçe taraftarı, satırla Vodafone Park Stadyumunun önüne gelerek Beşiktaş aleyhine sloganlar atmış, sonra da bölgede taşkınlık çıkartmıştı.

Stat önünde yaşanan olayların ardından harekete geçen polis ekipleri, cep telefonu ve güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceleyerek şahısların kimliklerini belirledi.

Elinde satır olan Y.A. ile birlikte toplam 9 kişi gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanan 8 şahıs adli makamlarca serbest bırakılırken, elinde satır olduğu tespit edilen Y.A. hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulandığı öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Kılıçdaroğlu ile Babacan görüşmenin perde arkası aralandı iktidar olunursa 5 parti lideri
Kılıçdaroğlu ile Babacan görüşmenin perde arkası aralandı iktidar olunursa 5 parti lideri
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
İBB'den bayramlarda İstanbulkart kullanım kararı onlar kullanamayacak
İBB'den bayramlarda İstanbulkart kullanım kararı onlar kullanamayacak
Türkiye, Rusya'nın Ukrayna'nın bazı bölgelerini ilhakını reddetti
Türkiye, Rusya'nın Ukrayna'nın bazı bölgelerini ilhakını reddetti
Edirne'de eki aracın çarpıştığı kazada otomobil ikiye bölündü
Edirne'de eki aracın çarpıştığı kazada otomobil ikiye bölündü
Kılıçdaroğlu ve Akşener adaylık için gizlice anlaştı iddiası!
Kılıçdaroğlu ve Akşener adaylık için gizlice anlaştı iddiası!
BM'den Yunanistan ve Türkiye'ye çağrı! Tansiyonu düşürün
BM'den Yunanistan ve Türkiye'ye çağrı! Tansiyonu düşürün
Çipras'tan Türkiye ile ilgili itiraf: 2021 yılında fırsatı kaçırdık
Çipras'tan Türkiye ile ilgili itiraf: 2021 yılında fırsatı kaçırdık
Ampute Futbol Milli Takımı, turnuvaya galibiyetle başladı
Ampute Futbol Milli Takımı, turnuvaya galibiyetle başladı
Şebnem Şirin'in katilinin cezası belli oldu! Pişmanım dedi
Şebnem Şirin'in katilinin cezası belli oldu! Pişmanım dedi