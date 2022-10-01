Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi satırla stadın önüne gittiler! Yeni gelişme

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesinde satırla Vodafone Park Stadyumu'nun önüne giden 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

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Spor Toto Süper Lig’in 8’inci haftasında karşılaşacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesinde alınan kararla sarı-lacivertli taraftarların tribünde yer almayacağı açıklanmıştı. Bu kararın ardından bir grup Fenerbahçe taraftarı, satırla Vodafone Park Stadyumunun önüne gelerek Beşiktaş aleyhine sloganlar atmış, sonra da bölgede taşkınlık çıkartmıştı.

Stat önünde yaşanan olayların ardından harekete geçen polis ekipleri, cep telefonu ve güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceleyerek şahısların kimliklerini belirledi.

Elinde satır olan Y.A. ile birlikte toplam 9 kişi gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanan 8 şahıs adli makamlarca serbest bırakılırken, elinde satır olduğu tespit edilen Y.A. hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulandığı öğrenildi.