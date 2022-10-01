Ahmet Hakan'dan 'gereğini yapacaksın' yanıtı: Küfürbaz Lütfü, Maganda Cemal, Facebook Ece

Ahmet Hakan, kendisini "gereğini yapacaksın" sözleri üzerinden eleştiren şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan, gazeteciyi canlı yayında döven Cemal Enginyurt ile spiker Ece Üner'e tepki gösterdi.

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Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın konuk olduğu programda Abdülkadir Selvi'ye yönelik "Abdülkadir Bey köşende gereğini yapacaksın. Ahmet Bey (Hakan) gereğini yapıyor" sözleri polemik konusu oldu.

Erdoğan'ın yaptığı espri

Program sırasında Erdoğan'ın yaptığı espriyi bahane edip saldırıya geçtiklerini savunan yazar, "Hiçbir zaman siyasi fanatik, siyasi aktivist, siyasi sözcü, siyasi militan olmayacağım." ifadelerini kullandı.

Bazılarının saldırısının nedeninin kişisel olduğunu yazan Hakan, bugünkü köşe yazısında Lütfü Türkkan, Cemal Enginyurt ve Ece Üner'in eleştirilerine tepki gösterdi.

Geçmişte yaptıklarını kıyasıya eleştirdiği için "kinlenmişler" diyerek fırsat bulduklarını düşünerek bu kişilerin saldırıya geçtiklerini aktardı. Ahmet Hakan yazısında şu ifadelere yer verdi:

- BİR: Küfürbaz Lütfü.

- İKİ: Maganda Cemal.

Küfürbaz Lütfü’yü kameraların önünde şehit yakınına ettiği iğrenç küfürler nedeniyle eleştirmiş, kınamıştım.

Gıkı çıkmamıştı o zaman Lütfü’nün.

İçine atmış demek ki...

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın canlı yayında yaptığı espriyi işitince “Bana gün doğdu” diyerek saldırıya geçiverdi.

Maganda Cemal’e gelince...

O da televizyon stüdyosunda konuk dövmeye kalkışmıştı. Olaya tanık olan Barış Yarkadaş, maganda Cemal’in ettiği ağza alınmayacak küfürleri anlatırken, “Sokaklardan geliyorum. Ben hayatımda böyle küfürler işitmedim. Kanım dondu. Yüzüm kızardı” demişti. Ben de eleştirmiş ve kınamıştım Cemal’i.

Cemal, o gün bir şey diyememişti eleştirime.

Demek ki o da içine atmış. Demek ki o da fırsatını kolluyormuş.

Bu son olayda kendisine en yakışan şekilde kafayı çıkardı hemen.

Cemal’le ilgili bir şey daha söyleyeceğim:

Kısa bir süre önce televizyon ekranlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı öyle bir övüyordu ki bu Cemal, Türkiye’nin en iktidar yanlısı kişisi bile Erdoğan’ı öyle övmemiştir.

Bir de kategori dışı Facebook Ece var.

Sürekli Facebook’tan apardığı aforizmaları, insanlığın sırrını açıklıyormuş gibi bir yüz ifadesiyle dile getiren bu vatandaşla da geçmişte acı tatlı polemikler yaşamıştık.

Benim açımdan yaşanmış bitmişti saygısızca.

Ama demek ki onun açısından tam bitmemiş.

O da fırsatını bulduğunu düşünerek bu saldırı korosuna katıldı.