Şarkıları sızdırılınca herkesi düşman ilan etti! ''Ekibimde düşmanlarım var''

14 yaşında şöhreti yakalayan Aleyna Tilki şarkılarıyla ve iddialı sözleriyle magazin gündeminde yer almayı başarıyor. Sosyal medyada 3 milyon takipçisi bulunan Aleyna Tilki, bugün yaptığı paylaşımla yeni şarkısının sızdırıldığını açıkladı. İşte Aleyna Tilki'nin o açıklaması!

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14 yaşında şöhreti yakalayan Aleyna Tilki, 'O Sen Olsan Bari' ve 'Cevapsız Çınlama' gibi şarkılarıyla ünlendi. Her yaptığı ile olay olan Aleyna Tilki, yeni paylaşımıyla da dikkatleri üzerine çekti. Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. İki hafta sonra yeni şarkı çıkaracak olan Tilki, demo kaydının sızdırıldığını söyledi.

''Ekibimde düşmanlarım var haberiniz olsun''

Bugün paylaşım yapan Aleyna Tilki, yeni şarkısının basına sızdırıldığı dile getirerek, "Yaklaşık iki hafta sonra 'Tanırım İntiharı' adlı şarkımı çıkartıyorum. Serdar Ortaç albümüne kaydettiğim ve çok daha sonra çıkacak olan bir demo sızdırıldı. Şimdi çıkartacağım şarkının önüne geçmek için bir tuzak bu. Ekibimde düşmanlarım var. Benim haberim var, sizin de olsun" ifadelerini kullandı.

Aleyna Tilki 3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram'dan hesabından yaptığı paylaşımlarıyla çok konuşuluyor. Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündeme geliyor.

Dövmesi sevgilisini ele vermişti

Son dönemde adı rapçi Uzi ile anılan ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin sevgilisi ortaya çıktı. Söylemezsem Olmaz programında Aleyna Tilki'nin paylaşımındaki "dövme" detayına dikkat çekildi. Ünlü şarkıcının sevgilisi ortaya çıkmıştı.

Başarılı sanatçı, paylaşımına Uzi'yi de etiketleyerek "Tanıdığım en gerçek insanlardan birisin. Kalbinin ve hikayenin derinliğinin karşılığı ömür boyu huzurlu bir yaşam. İyi ki doğdun." ifadelerini kullanmıştı.

İki ünlü şarkıcı da bu iddialar hakkında açıklama yapmayıp sessiz kalmayı tercih etmişti.

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in de kızının Uzi ile olan ilişkisini onaylamadığı duyulmuştu. İddialara göre Havva Öztel, Uzi'nin yaşam tarzından rahatsız olmuş ve Aleyna Tilki'ye ''Eğer ilişkin devam ederse sana hakkımı etmem'' demişti. Aleyna Tilki'nin bu sözlerden sonra Uzi ile ilişkisini bitirdiği söylenmişti.

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile sık sık magazin basınında yerini alan ünlü şarkıcı Aleyna Tilki özel hayatı ile gündeme gelmeyi başarıyor. Rapçi Uzi ile aşk yaşadığı iddialarıyla adı anılan Aleyna Tilki'den ters köşe gelmişti.

Sevgilisi ortaya çıkmıştı

Söylemezsem Olmaz programında yer alan habere göre; Seren Serengil'in daha önce ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin yanında gördüğünü söylediği kişinin yeni sevgilisi Barış Berber olduğu öğrenildi. Aleyna Tilki yeni sevgilisi Barış Berber ile çekilmiş fotoğrafını kalp emojisiyle instagram hesabından paylaşmıştı.