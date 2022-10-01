Samsun İYİ Parti yönetim kurulu üyesi intihar etti

SAMSUN'da tabancayla kendini vuran Samsun İyi Parti Yönetim Kurulu üyesi Serkan Lay kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İyi Parti Yönetim Kurulu üyesi Serkan Lay (44) evlerinde tabancayla kendini vurdu.

Ağır yaralanan Lay özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Serkan Lay hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.