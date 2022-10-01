Camdaki Kız'a öyle bir isim geliyor ki dengeler alt üst olacak! Dizide olay var

Kanal D'nin en çok seyredilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız 2. sezonu ile ekran macerasına kaldığı yerden devam ediyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı kitabından uyarlanan dizinin kadrosuna öyle bir isim geliyor ki, tüm dengeler değişecek. İşte Camdaki Kız'ın kadrosuna giren o isim...

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Hem gerçek hayattan uyarlanan hikayesi hem de oyuncuları ile perşembe akşamlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Camdaki Kız, her bölümü ile olay oluyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı kitabından ekranlara uyarlanan diziye öyle bir isim geliyor ki duyanlar şok oluyor.

Kanal D'nin sevilen yapımlarından olan Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun başrollerinde yer aldığı Camdaki Kız dizisine dahil olan isim heyecan yarattı. Camdaki Kız kadrosuna Cemal Hünal Emir karakteri ile katıldı. Cemal Hünal'ın canlandırdığı Emir karakterinin Selen'in eski sevgilisi olduğu ortaya çıktı.

Issız Adam Cemal Hünal kadroda

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Issız Adam filminde 'Alper' karakteriyle hafızalara kazanan Cemal Hünal, Camdaki Kız dizisine dahil oldu. Koroğlu ailesinin kızları Selen'in eski sevgilisini canlandırarak "Emir" rolüne hayat verecek olan başarılı oyuncu dizideki dengeleri yerinden oynatacak.

Peki dizideki Nalan gerçekte Alara Koçibey mi?

Dizinin başlaması ile birlikte dedikodu kazanı yeniden alev aldı. Dizideki baş kahraman Nalan'ın aslında Alara Koçibey olduğu iddiası yeniden gündeme geldi. Cem Uzan'ın karısı olan Alara Koçibey'in bir dönem şoförü ile aşk yaşaması, eşi Cem Uzan'ın kadınlara olan düşkünlüğü ve onu aldatması da hikayedeki en büyük benzerliklerden biri. İddiaları güçlendiren olay ise Alara Koçibey'in sorunlu dönemlerinde terapi için Gülseren Budayıcıoğlu'na gitmesi oldu.

Cem Uzan ile olaylı bir evlilik yaşayan ve Cem Uzan'ın Paris'e kaçmasının ardından ciddi psikolojik sorunlar yaşayan Alara Koçibey'in hayatı, anne ve babası da merak edildi. Köklü bir ailenin kızı olan Alara Koçibey'in annesi Meryem Koçibey babası ile efsane rallici, 1993 yılında trafik kazası sonucu ölen Renç Koçibey'dir. Cem Uzan'dan iki çocuğu olan Alara Koçibey, şu anda yurtdışında yaşıyor ve 2 çocuk annesi. alarakocibey instagram hesabını kullanan Alara Koçibey'in 56.1 K takipçisi var.

Cem Uzan Alara Koçibey evliliği

1996’nın yaz aylarında bir arkadaşları aracılığıyla tanışan Rumeli Holding’in veliahtı Cem Uzan ve Alara Koçibey 5 Kasım 1997’de Amerika’da sade bir nikahla evlendi.

Çift pek çok badire atlattı

TMSF tarafından ailenin tüm mal varlığına el konulduğunda da, Cem Uzan Genç Parti’yi kurup seçim gezisine çıktığında da, Alara Koçibey, eşinin yanında yer aldı.

Ancak hakkında uluslararası ‘kırmızı bülten’ çıkarılan Uzan’ın, Paris’e taşınması evliliklerin sonunu getirdi. Ayrılığa Koçibey’in Yunan bir futbolcuyla ilişkisinin neden olduğu iddia edilirken, Uzan da boş durmadı. Bettina Machler’le görüntülenen Uzan, ekim ayından itibaren Derin Mermerci’yle aşk yaşamaya başladı.

Cem Uzan'ın yurt dışına kaçmadan önce eşiyle ilgilenmediği, hayatında başka kadınların olduğu bu nedenle tek başına kalan Alara Koçibey'in koruması ve şoförü ile yakınlaştığı biliniyordu. Bu yakınlaşma ortaya çıkınca Cem Uzan eşine sadece bir yalı bırakıp Paris'e kaçmıştı. Her şeyi elinden alınan Alara Koçibey ise o dönem psikolojik sorunlar yaşadığı için Gülseren Budayıcıoğlu'na gittiği destek aldığı söylenenler arasında. Bu iddialar doğru mu henüz bir açıklama yok fakat, hikayelerin benzerliği kafaları şimdiden karıştırdı. Peki Camdaki Kız Sedat olduğu söylenen Cem Uzan ve Nalan olduğu söylenen Alara Koçibey kimdir yakından tanıyalım...

Camdaki Kız dizisinin başrolündeki karakterler Sedat ve Nalan da meğer elit kesimden olan bir çiftmiş. Babası yokluktan devleşmiş, yakışıklı bir genç olan Cem'le babası itibârlı bir adam olan Alara'nın, ailelerin zoru ile sözleşme üzerine kurulu bir evlilik yaptılar. Bu evliliklerinde mutlu olamadılar çünkü Cem’in görüştüğü başka insanlar vardı.

Cem Uzan gizlice Paris'e kaçıyor

Cem evliliğini ihmal edince Alara’ya bir yalı hediye edilmiş ama Cem o yalıya pek uğramamış. Zamanla Alara hanım şoförü ve koruması ile yakınlaşmaya başlamış. Cem Uzan, ABD’li özel güvenlik timi ile Paris'e kaçış planları içindeyken bu ilişki tespit edilmiş ve kendisine sunulmuş.

Aralarında zaten evlilik sözleşmesi olmasından dolayı Alara Hanım'a hiçbir bedel ödemeden anında boşanmışlar. Bunların yaşandığı süreçte Alara Hanım psikolojik olarak çok yıpranmış ve Gülseren Hanım'dan danışmanlık almaya başlamış.

Alara Koçibey'in hikayesinin Nalan ile benzerliği

Alara Koçibey 1971 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Eğitim hayatına İstanbul’da başladı. Babası ralli sporcusu Renç Koçibey ve annesi Meryem Koçibey’dir. Seben Koçibey adında bir kız kardeşi bulunmaktadır. Lise eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra üniversite hayatına 3 farklı ülkede devam etti. İstanbul, Londra ve New York’ta İç Mimarlık eğitimi aldı. İşadamı Cem Uzan ile evliliğinden Emre Renç ve Yasemin Paris adında iki çocuğu dünyaya geldi. Alara Koçibey Cem Uzan 13 yıl sonra olaylı bir şekilde ayrıldı.

Alara Koçibey projeleri arasında Caddebostan’da bulunan Polat İnşaat, Vaniköy, Ulus ve Yenikoy konut projeleri ve Lotus Evleri yer alıyor. Koçibey, Cem Uzan’da boşandıktan sonra magazin dünyasında özel hayatı ile yeniden yer aldı. Ardından kendisinden on yaş küçük Eren Morova ile aşk yaşamaya başladı.