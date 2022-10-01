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Saatlerce bakıp göremeyen var siz gizli pandayı gördünüz mü?

Saatlerce bakıp göremeyen var siz gizli pandayı gördünüz mü?

Biliyoruz bu haberi hemen bulurum şimdi diyerek açtınız ve hemen çizgiler arasına saklanmış pandayı aramaya başladınız. Kabul ediyoruz biz de sevimli pandayı görmekte çok zorlandık. Şimdi size siyah beyaz çizgilerin arasında gizlenmiş pandayı nasıl göreceğiniz anlatacağız...

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Son günlerde özellikle sosyal medyada herkes birbirine bu dikkat testini yolluyor. Hepimizin ilgisini çeken ve 'ben hemen bulurum' dediği testlerden birini yine sizler hazırladık. Bu görsele iyi bakın, ilk bakışta hiç bir detay yok gibi dursa da aslında bu siyah beyaz çizgilerin arasında sevimli bir panda gizli. Peki ama nerede?

İnternet sitelerinde yer alan testlerin içerisinde pek çok optik illüzyon türü bulunuyor. Bunlardan bir tanesi de çizgilerin içine gizlenmiş pandayı bulma oluyor. IQ'su yüksek olan kişiler, halının üzerindeki gizli telefonu hemen buluyor. 

Peki panda nerede?

Facebook, instagram ya da diğer sosyal mecralarda karşınıza sık sık zeka ve dikkat testleri çıkar. Bir çoğumuz bu testlere kayıtsız kalamaz ve hemen kendini teste sokar. İşte sizi biraz zorlayacak bir dikkat testi daha. Saatlerce bakıp pandayı göremeyen de var sadece gözlerini kısarak sadece 5 saniye de bulanda.  

Çizgiler arasına saklanmış pandayı bulmak için mouse'u aşağı yukarı hızlı bir şekilde kaydırın. Ya da gözlerinizi kısarak ekrana bakın... İşte sevimli pandayı şimdi siz de gördünüz değil mi? 

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