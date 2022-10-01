Doğal gaz borusuna asılı halde bulunmuştu! Cezaevinden gelen vahşet itirafı

ANKARA'da iki yıl önce doğal gaz borusuna asılı halde cansız bedenini bulunan iki çocuk annesi 30 yaşındaki Dilşen Avcı'yı öldürdüğünü cezaevinden 9 ay sonra gönderdiği mektupla itiraf eden ağabeyi Selim Kantar, mahkemede pişman olmadığını söyleyerek "yine olsa yine yapacağını" söyledi.

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Ankara'da 58 yaşındaki anne Necmiye Tıraş, Pursaklar ilçesindeki evinde 27 Haziran 2020 sabahı kızı Dilşen Avcı'nın doğal gaz borusuna asılı cansız bedeniyle karşılaştı. Anne, çığlık atarak kızın ayaklarından kaldırmaya çalıştı. Oğlu Selim Kantar, annesinin yanına giderek Dilşen'i yere indirdi. Eve çağırılan sağlık ekibi, genç kadının öldüğünü belirledi. Herkesin intihar olarak düşündüğü olan cezaevinde başka bir suçtan hükümlü bulunan öz ağabeyin gönderdiği vahşet mektubu ile değişti.

Cinayet cezaevinden gelen mektupla aydınlandı

Sabah’ın haberine göre, Dilşen'in ölümünden 1 ay sonra başka bir suçtan tutuklanan üvey abisi Selim Kantar, 9 ay sonra cezaevinden şok bir mektup yazdı. Selim Kantar, cezaevi yönetimine verdiği mektupla kız kardeşini boğarak öldürdüğünü, sonrasında intihar süsü verdiğini itiraf etti. İtiraf üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadesi alınan Kantar, kan donduran cinayeti planladığını, kız kardeşi eve gelmeden önce bluzunu alarak doğalgaz borusuna astığını söyledi.

'Yine olsa yine öldürürüm'

Selim Kantar hakkında 'Kardeşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan Kantar, savunmasında kardeşini öldürdüğünü ve pişman olmadığını söyledi. Kantar, boğarak öldürdüğü sonrasında ise intihar süsü verdiği kardeşi için "Yine olsa yine öldürürüm" dedi.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, Dilşen Avcı'nın geceleri dışarı çıkması nedeniyle Kantar'ın öldürmeye karar verdiği ve bu nedenle plan yaptığı, olay gününde Avcı'ya ait bluzu evin koridorundaki doğal gaz borusuna bağladığını kaydetti. Mütalaada, gece saatlerinde Avcı'nın eve geldiği sırada Kantar'ın kardeşinin boğazını sıktığı, ardından doğal gaz borusuna astığı ve odasına geçtiği anlatıldı.

Cumhuriyet savcısı mütalaada, Kantar'ın sabıka ve kişiliği, suç geçmişi ve pişman olmadığını gösterir beyanının dikkate alınarak hakkında takdiri indirim hükümlerinin uygulanmamasını talep etti.