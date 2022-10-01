''Vücudu ile değil müziği ile ilgileniyorum'' Nükhet Duru Gülşen'e destek oldu

Geçtiğimiz günlerde Gülşen'in sahne kıyafetleri gündeme oturmuş, birçok insandan tepki almıştı. Ünlü şarkıcının sahne performansı oldukça başarılıyken sahne kıyafetleriyle de dikkat çekiyor. Ünlü şarkıcıya destek yağarken bir destek de Nükhet Duru'dan geldi: ''Vücut kendisinin vücudu, nasıl değerlendireceğine sadece kendi karar verir, müziği ile ilgileniyorum fiziği ile değil.'' ifadelerinde bulundu.

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Geçtiğimiz günlerde Gülşen'in sahne kıyafetleri gündeme oturmuş, birçok insandan tepki almıştı. Ünlü şarkıcının sahne performansı oldukça başarılıyken sahne kıyafetleriyle de sık sık gündeme geliyor. Gülşen, "Yaşınızı, hayatınızı, özgürlüğünüzü sonuna kadar yaşamaktan vazgeçmeyin. İçinizi dökme, aklınızdan geçenleri söyleme zamanı. Ben söylüyorum, size de tavsiye ediyorum. Bilin ki sizi çok seviyorum. Ne düşünüyorsanız, onu da seviyorum” diyerek kendisine gelen tepkilere gönderme yapmıştı.

''Ne yapacağıma ben karar veririm''

Gülşen kıyafetlerine gelen eleştirilerle ilgili, "Özgür bir birey olarak ne giyeceğime ben karar veririm. Gündemimizde kadınların ve erkeklerin yaşadığı ciddi şiddet olayları varken, iki tarafı da birbirinden üstün gösterecek durumların olmaması gerekiyor. Ben de Ozan da bir bireyiz… Ne yapacağımıza karar verecek yaşta ve zekadayız. Özgürlükleri kısıtlayacak her şeyin karşısında olmalıyız." demişti.

''Ne giydiğime sadece ben karar veririm''

Ünlü şarkıcı, "Dilediğimi giyme özgürlüğümü kullanarak seçtiğim kıyafet, birçok farklı ama en mühimi özgürlük alanına, tercihlere olan saygı sınırlarını aşan türden yorumları duymama sebep oldu. Sizler için çok küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Ne giydiğime, ne düşündüğüme, nasıl yaşamak ve var olmak istediğime sadece ama sadece kendim karar verebilirim. Tıpkı sizlerin de hayatlarında olduğu ya da olması gerektiği gibi... Bir toplumu oluşturan bütün parçaların, her görüşten, her inançtan olan tüm insanların, birbirlerine zarar vermeden, dilediği şekilde bir arada barış içinde yaşamasıdır bütün hikaye..." ifadelerini kullanmıştı.

Nükhet Duru'dan destek geldi

Etiler'de kameralara yakalanan Nükhet Duru, basın mensuplarıyla sohbet etti. Şarkıcı: “Bodrum gülü olarak yeni geldim. Benim için çok güzel geçti; hem konser hem de tatil harikaydı her şey… Ekim ya da Kasım ayı gibi yeni şarkılarım gelecek, her birini birer buçuk ay arayla çıkaracağım. 50. yılıma giriyorum ama ‘Neler sığdırdın?’ derseniz onu anlatmaya burada zamanım yetmez” diye konuştu.

68 yaşındaki şarkıcı daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tarkan konserine bayıldım, şahane bir konser verdi. Orada olmak isterdim. Gülşen ile ilgili süreçte inanılmaz şaşkınım. Vücut kendisinin vücudu, nasıl değerlendireceğine sadece kendi karar verir, müziği ile ilgileniyorum fiziği ile değil. Çok aklım ermiyor bu durumlara aklım da ersin istemiyorum. Herkesi biraz daha hoşgörüye davet ediyorum.”

Son olarak muhabirlerin “Nükhet Hanım, bu güzelliğe ve tatlılığa rağmen hala yalnızsınız”şeklindeki yorumu karşısında kahkaha atan Duru, “Ne yapayım arkadaşlar benim de sorunum bu!”ifadelerini kullandı.