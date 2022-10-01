ORC son anketinde o partinin oy oranlarında dikkat çeken yükseliş 3 puanlık bir kıpırdama var

ORC Araştırma şirketi son anket sonuçlarını paylaştı. AK Parti oyları bir önceki aya göre yüzde 3.3 puan yükseldi. Henüz yayınlanmamış bir anket verisini paylaşan ORC Araştırma Şirketi Genel Müdürü Mehmet Pösteki, "Kılıçdaroğlu-Erdoğan yarışında tercihiniz ne olur' sorusuna yaklaşık yüzde 38-38 gibi kafa kafaya bir durum çıktı” dedi.

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2023 seçimlerine doğru seçim anketleri açıklanmaya devam ediyor. Eylül ayının ortasında yapılan son ankette AK Parti oylarında artış dikkat çekti.

ORC Araştırma Şirketi Genel Müdürü Mehmet Pösteki, son verileri paylaştı. İşte Sözcü yazarı Ruhat Mengi’ye konuşan Pösteki'nin açıklamalarından öne çıkanlar:

"Cumhur İttifakı 17-21 Eylül arasında 33 ilde yapılan Eylül araştırmasında yüzde 36,6, Millet İttifakı yüzde 44,2, HDP'nin İşçi Partisi ve diğer bazı partilerle yeni kurduğu Emek ve Özgürlük İttifakı yüzde 7, 4 çıktı ki Millet İttifakı'ndan kabul edilebilir bir aday çıkması durumunda onlar da muhalefet adayını destekleyeceklerini belirtiyor.

AK Parti oyları yükseldi

AKP Ağustos'ta yüzde 27,3 idi, Eylül'de yüzde 30.6, CHP'de çok az bir oynama var; Ağustos'ta yüzde 25,1, Eylül'de 24,8, İyi Parti Ağustos'ta yüzde 21,1, Eylül'de 19,4, HDP Ağustos'ta 7,2 (kurduğu ittifak Eylül'de 7,4), MHP Ağustos'ta yüzde 6, Eylül'de 6,1, Gelecek Partisi Ağustos'ta yüzde 2,2, Eylül'de 2,6, Deva Ağustos'ta yüzde 2,1, Eylül'de 2,2, Türkiye Değişim Partisi Ağustos'ta yüzde 1,8, Eylül'de 1,8, yüzde 1,8, BBP yüzde 1,8, Saadet Partisi Ağustos'ta yüzde 1,4, Eylül yüzde 0.9, diğer partiler Ağustos'ta yüzde 2, Eylül'de yüzde 2,2. Saadet Partisi, 0.2 puan Gelecek Partisine , 0.3 puan AKP'ye oy kaybetmiş görünüyor."

"38-38 gibi kafa kafaya bir durum çıktı"

"Şu anda Ak Parti'den sonra en fazla kamuoyu araştırması yaptıran parti. Kılıçdaroğlu mutlaka kendi ismini Erdoğan'la kıyaslattırıyordur. Bizler de soruyoruz örneğin henüz yayınlanmamış bir verimizde ‘Kılıçdaroğlu-Erdoğan yarışında tercihiniz ne olur' sorusuna yaklaşık yüzde 38-38 gibi kafa kafaya bir durum çıktı. Geri kalan seçmen bu iki adayın yarışında kararsız olduğunu ifade ediyor. Oldu ki Kemal Kılıçdaroğlu masadan kalktı ve aday oldu, ben söz konusu belediye başkanlarının onun karşısına geçip aday olabileceğini düşünmüyorum, vatandaşın da buna tepki göstereceğini düşünüyorum."

“Tercih değiştirebilecek bir kararsız yığını var şu anda!”

“Henüz kampanya süreci başlamamış, iki taraf için de söylüyorum bunu, durum bu. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu algısı çok fazla yapıldığı için onlar bir iki puan daha fazla çıkabiliyorlar fakat şunu da izah edeyim; kararsızları nasıl dağıtacağınızla ilgili bir durum bu” diyen Pösteki, “Diyelim ki bir kamuoyu araştırmasında 44 puan Mansur Yavaş, 40 puan Erdoğan çıktı, geriye kalıyor yüzde 16'lık bir kararsız seçmen, bu kararsız seçmeni oransal olarak dağıttığımızda Mansur Yavaş kazanıyor gibi görünüyor ama bu kararsız seçmen; son dakikaya kadar o politikalara bakan, ekonomi açıklamalarına göre tercihini değiştirebilecek bir yığın var şu anda Türkiye'de”

Erdoğan stratejisini ekonomik vaatler üzerine kurdu

AK Parti iktidarı, Tayyip Erdoğan şu anda bütün stratejisini insanlara ekonomik vaatlerde bulunarak, hatta bununla ilgili bir takım girişimlerde bulunarak ekonomik açıdan seçmen kazanmaya yoğunlaştırmış vaziyette –belki göz boyamadır bilemiyorum ama- vatandaş şu anda bunları almaya başladı. Erdoğan'ın oylarında geçtiğimiz 2 aya göre 3 puanlık bir kıpırdanma var