BIST 3.180
DOLAR 18,50
EURO 18,14
ALTIN 988,22
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

"Kendimi iyi hissetmiyorum" mesajı attı evde bu halde bulundu!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
"Kendimi iyi hissetmiyorum" mesajı attı evde bu halde bulundu!

 BURDUR'un Bucak ilçesinde, annesiyle birlikte yaşayan ve son olarak yakınlarına kendini kötü hissettiği yönünde mesaj atan 60 yaşındaki adam evinde ölü bulundu. 

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, evinde yaşlı annesiyle birlikte yaşayan Yalçın Barçın (60), attığı son mesajında kendisini kötü hissettiğini belirtti. Bunun üzerine kendisine ulaşamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İşitme rahatsızlığı buluna Barçın’ın yaşlı annesinin kapıyı açmaması üzerine bölgeye itfaiye, polis, ambulans ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi.

Merdiven yardımıyla eve girdiler

Polis ekipleri itfaiye merdiveni yardımıyla eve girerek, Barçın'ı hareketsiz halde buldu ve Barçın'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

 Barçın’ın yakınları ise, tüm olup bitenlerden habersiz olan anneyi ‘aşı yaptırmaya götüreceğiz seni’ diyerek olay yerinden uzaklaştırdı.
Olay yeri incelemesinin ardından cenaze Bucak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Hazırlıklar tamam yılın düğünü başlıyor! Merve Boluğur ve sevgilisi Mert Aydın ile ne zaman evleniyor?
Hazırlıklar tamam yılın düğünü başlıyor! Merve Boluğur ve sevgilisi Mert Aydın ile ne zaman evleniyor?
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Aman bu burçlardan hemen kaçın! İşte iki yüzlülükte usta olan burçlar
Aman bu burçlardan hemen kaçın! İşte iki yüzlülükte usta olan burçlar
Yürüyen marka Demet Akalın yine yaptı yapacağını! 'Kombini gözleri şaşı etti
Yürüyen marka Demet Akalın yine yaptı yapacağını! 'Kombini gözleri şaşı etti
Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin anahtarı! Son 35 maçta sadece 3 kez yenildi
Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin anahtarı! Son 35 maçta sadece 3 kez yenildi
İran-Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı bakıma giriyor! Gaz akışı durdurulacak
İran-Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı bakıma giriyor! Gaz akışı durdurulacak
2022 FIBA Kadınlar Dünya Kupası şampiyon belli oldu
2022 FIBA Kadınlar Dünya Kupası şampiyon belli oldu
Doğal gaz borusuna asılı halde bulunmuştu! Cezaevinden gelen vahşet itirafı
Doğal gaz borusuna asılı halde bulunmuştu! Cezaevinden gelen vahşet itirafı
''Vücudu ile değil müziği ile ilgileniyorum'' Nükhet Duru Gülşen'e destek oldu
''Vücudu ile değil müziği ile ilgileniyorum'' Nükhet Duru Gülşen'e destek oldu
ORC son anketinde o partinin oy oranlarında dikkat çeken yükseliş 3 puanlık bir kıpırdama var
ORC son anketinde o partinin oy oranlarında dikkat çeken yükseliş 3 puanlık bir kıpırdama var