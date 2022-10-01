"Kendimi iyi hissetmiyorum" mesajı attı evde bu halde bulundu!

BURDUR'un Bucak ilçesinde, annesiyle birlikte yaşayan ve son olarak yakınlarına kendini kötü hissettiği yönünde mesaj atan 60 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.

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Edinilen bilgiye göre, evinde yaşlı annesiyle birlikte yaşayan Yalçın Barçın (60), attığı son mesajında kendisini kötü hissettiğini belirtti. Bunun üzerine kendisine ulaşamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İşitme rahatsızlığı buluna Barçın’ın yaşlı annesinin kapıyı açmaması üzerine bölgeye itfaiye, polis, ambulans ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi.

Merdiven yardımıyla eve girdiler

Polis ekipleri itfaiye merdiveni yardımıyla eve girerek, Barçın'ı hareketsiz halde buldu ve Barçın'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Barçın’ın yakınları ise, tüm olup bitenlerden habersiz olan anneyi ‘aşı yaptırmaya götüreceğiz seni’ diyerek olay yerinden uzaklaştırdı.

Olay yeri incelemesinin ardından cenaze Bucak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.