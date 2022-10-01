Hazırlıklar tamam yılın düğünü başlıyor! Merve Boluğur ve sevgilisi Mert Aydın ile ne zaman evleniyor?

Merve Boluğur ve Mert Aydın düğün hazırlıklarını tamamladı! Oyunculuk kariyerine ara verip şarkıcılığa soyunan Boluğur, aradığı aşkı Mert Aydın'da bulmuştu. İkili düğün hazırlıklarını tamamladıklarını ve düğün tarihini açıkladılar. Heyecanlı çift, düğünün ardından balayına çıkacaklarını da açıkladı.

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Şimdilerde oyunculuğu bırakıp şarkıcılığa yönelen Merve Boluğur, uzun zamandır aradığı aşkı DJ Mert Aydın da bulmuştu. Yarın dünyaevine girecek olan ikili, geçtiğimiz gün bir AVM'de el ele kameralara yansıdı. Ayaküstü gazetecilerle konuşmayı ihmal etmeyen ve hazırlıkların bittiğini söyleyen heyecanlı çift, düğün tarihlerini açıkladı.

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Merve Boluğur, bu ayın başında DJ sevgilisi Mert Aydın'ın evlenme teklifi almıştı. Heyecandan gözleri dolan Boluğur, Aydın'ın teklifi karşısında, "Sonsuza kadar evet" cevabını vermişti. Ünlü oyuncu, evlenme teklifi aldığı anları Instagram hesabından da paylaşıp, "I said yes (evet dedim) kocam" notunu düşmüştü.

Tartışmanın nedeni kıskançlık

Sevgilisi DJ Mert Aydın ile evlilik hazırlıkları yapan ve 2 Ekim’de Fuat Paşa Yalısı’nda dünyaevine girmesi beklenen Merve Boluğur, geçtiğimiz günlerde ise Aydın ile Nişantaşı City’s'de araç beklerken görüntülenmişti. Araçlarını bekledikleri sırada hararetli bir tartışma yaşayan ikilinin arasının oyuncunun telefonuna gelen bir mesaj yüzünden açıldığı anlaşılmıştı.

Merve'den romantik sözler

Sonraki günlerde ise bir alışveriş merkezinde görüntülenen Merve Boluğur ile Mert Aydın'dan "Bugün benim doğum günüm" demişti. Sevgilisi Mert Aydın’ın elindeki paketin dikkat çekmesi üzerine muhabirler, "Mert Bey’in hediyesi bu sanırım?" diye sormuştu. Boluğur önce cevap vermek istememişti, ardından da sosyal medya hesabından paylaştığı gibi sevgilisini işaret ederek; "Benim en büyük hediyem yanımda" cevabını vermişti. Böylece, ikilinin arasındaki buzların eridiği ortaya çıkmıştı.

''Her şey seninle güzel''

Ünlü çiftten DJ Mert Aydın, önceki günlerde 36.3 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından müstakbel eşi Boluğur ile yavru bir maymunu besledikleri anda çekilen karelerini paylaşmıştı. Aydın, kısa sürede büyük ilgi gören fotoğrafına güzel oyuncuyu da etiketleyerek, "Her şey seninle güzel" notunu yazmıştı. Merve Boluğur da nişanlısına kayıtsız kalamayarak, "Tapulu kocam" yorumunda bulunmuştu.

Oyuncunun yorumunu görenler, "Tamam tapusu sende", "Nasıl güzel yorum ama" ve "Bir dahaki yorum 'Boşuna bakmayın, tapusu bende' olmalı" gibi cevaplar yazarken; ünlü çiftin fotoğrafına ise "Cidden çok yakışıyorsunuz", "Beraberken çok güzelsiniz" ve "Çok mutlu olun" gibi yorumlar yapılmıştı.

Düğün pazar günü

DJ Mert Aydın, Instagram hesabından müstakbel eşi Boluğur ile yavru bir maymunu besledikleri anda çekilen karelerini paylaşmıştı. Aydın, kısa sürede büyük ilgi gören fotoğrafına güzel oyuncuyu da etiketleyerek, "Her şey seninle güzel" notunu yazmıştı. Merve Boluğur da nişanlısına kayıtsız kalamayarak, "Tapulu kocam" yorumunda bulunmuştu.

Oyuncunun yorumunu görenler, "Tamam tapusu sende", "Nasıl güzel yorum ama" ve "Bir dahaki yorum 'Boşuna bakmayın, tapusu bende' olmalı" gibi cevaplar yazarken; ünlü çiftin fotoğrafına ise "Cidden çok yakışıyorsunuz", "Beraberken çok güzelsiniz" ve "Çok mutlu olun" gibi yorumlar yapılmıştı.