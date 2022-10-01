Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin anahtarı! Son 35 maçta sadece 3 kez yenildi

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasındaki derbi mücadelesinde yarın karşılaşacak Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan son 35 müsabakada ilk golü atan takımların sadece 3 kez yenilmesi dikkati çekti.

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Rekabette 31'i Süper Lig, 3'ü Türkiye Kupası, biri de TFF Süper Kupa olmak üzere son 35 randevuda, öne geçen takım, sahadan yalnızca 3 kez mağlup ayrıldı.

Bu karşılaşmalarda öne geçen taraf 20 kez kazandı, 11 kez berabere kaldı. İki ekip arasındaki 1 müsabaka ise golsüz sona erdi.

Öne geçen takımın yenildiği maçlar

Bu süre içinde 2011-2012 sezonu Süper Final Şampiyonluk Grubu'nda Kadıköy'de yapılan maçta Beşiktaş, Egemen Korkmaz'ın golüyle öne geçmesine rağmen, Miroslav Stoch ve Egemen Korkmaz'ın kendi kalesine attığı gollerle 2-1 yenildi.

2012-2013 sezonunda BJK İnönü Stadı'ndaki son derbide ise Moussa Sow ile öne geçen Fenerbahçe, Olcay Şahan'ın santrası bile yapılmayan son saniye golüyle 3-2 mağlup oldu.

Süper Lig'de 2017-2018 sezonunda Vodafone Park'ta gerçekleştirilen karşılaşmada Fenerbahçe, Brezilyalı oyuncusu Fernandao'nun golüyle öne geçse de Domagoj Vida ve Ricardo Quaresma'nın (2) gollerine engel olamayarak sahadan 3-1 yenik ayrıldı.

Fenerbahçe 20, Beşiktaş 14 maçta öne geçti

İki takım arasındaki son 35 karşılaşmada Fenerbahçe 20, Beşiktaş 14 maçta ilk golü atarak öne geçti, sadece bir müsabaka golsüz bitti.

Sarı-lacivertliler, öne geçtiği maçların 14'ünü kazanırken, 4'ünü beraberlikle tamamladı. Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında öne geçtiği iki karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı.

Beşiktaş ise rakibi karşısında öne geçtiği 14 karşılaşmadan 6'sını kazandı. Siyah-beyazlı ekip, ilk golü kaydettiği müsabakalardan 7'sinde eşitliği bozamazken, bir maçı ise puansız tamamladı.

Rekabette son 35 maç

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında yapılan son 35 maçta alınan sonuçlar ve ilk golü atan futbolcular şöyle:

Tarih Stat Organizasyon Sonuç (BJK-FB) İlk Gol







N'Koudou oynamayacak

Bu sezon Beşiktaş'ın en önemli hücum silahları arasında yer alan Georges-Kevin N'Koudou, yarınki derbide takım arkadaşlarını yalnız bırakacak.

Yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalması beklenen siyah-beyazlı oyuncu, bu sezon ligde görev yaptığı 7 maçta 4 gol atarak kariyerinin en iyi başlangıçlarından birini yaptı.

Ghezzal yetiştirilmeye çalışılıyor

Ayak tabanında yaşadığı sakatlık nedeniyle ligde oynanan son 5 maçta forma giyemeyen Rachid Ghezzal'ın durumu maç günü yapılacak son kontrollerin ardından belli olacak.

Hafta içinde bireysel antrenmanlar yaparak son durumunu deneyen siyah-beyazlı futbolcu, şartların olumlu olması halinde 5 haftanın ardından derbide forma giyecek.

Beşiktaş'ta elinde yaşadığı sorunun ardından ameliyat edilen Nathan Redmond'ın ise eline yapılacak özel bir uygulama neticesinde karşılaşmaya onbirde başlaması bekleniyor.

Fenerbahçe'de 4 oyuncu derbide oynamayacak

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisine 4 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Nazım Sangare, Norveç Milli Takımı'ndan sakat dönen Joshua King, Rennes maçında direğe çarparak sakatlık yaşayan Luan Peres ile Dinamo Kiev maçında sakatlık yaşayan ve takımla çalışmalara başlayan Serdar Aziz, derbi maçta görev alamayacak.