Yürüyen marka Demet Akalın yine yaptı yapacağını! 'Kombini gözleri şaşı etti

Demet Akalın yaptığı sosyal medya paylaşımıyla yine magazin gündemine damga vurdu. Üzerinde sürekli dünyaca ünlü markaların kıyafetlerini gördüğümüz şarkıcı Demet Akalın, şimdi de dünyaca ünlü bir markaya ait kombiniyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

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Demet Akalın lüks kombinleri ve takılarıyla dikkat çekiyor. Gündeme sık sık pahalı kombinleri ile gelen ünlü şarkıcı bir AVM'de görüntülendi. Uzun süren bir alışveriş turunun ardından yemek yedi. Şarkıcının AVM kombini dikkat çekti.

45 bin liralık kombin

Demet Akalın bir gün önce bir AVM'de görüntülendi. Ünlü şarkıcı alışverişini yapıp yemek yedikten sonra AVM'den ayrıldı. Üzerindeki iki parçalı Balmain kıyafetin fiyatı 45 bin TL olduğu anlaşıldı.

Ayakkabısı ve çantası ayrı bir servet

Demet Akalın'ın Givenchy ayakkabıları 15 bin, Valentino çantası ise 27 bin TL değerindeydi. Bu şıklığın toplam maliyeti 87 bin lirayı bulmuştu.

Demet Akalan daha önce üzerindeki bu kıyafetleri bir konserinde de giymişti.

''1990 mayo güzeliydim''

Sosyal medya Miss Turkey 2022 yarışmasını konuşurken Demet Akalın'dan da paylaşım geldi. 50 yaşındaki Demet Akalın mayolu nostalji karesi ile değişimini gözler önüne serdi. Kariyerine mankenlik yaparak başlayan Demet Akalın daha sonra şarkıcı olarak adını milyonlara duyurdu. Sosyal medyayı aktif kullanan Demet Akalın son olarak 1990 yılına ait mayolu pozu ile adından söz ettirdi. "1990 mayo güzeliydim pehh" diyen Demet Akalın'a yorum yağdı. Sosyal medya Miss Turkey 2022 yarışmasını konuşurken Demet Akalın'dan da paylaşım gelmişti.

Neşe Erberk, Demet Akalın'ın "Hira'yı sakın ayıp olmasın diye Türkiye güzeli yapmayın" yorumuna ise;

"Demet Akalın'ınki talihsiz bir açıklama diyorum. Demet'i öpüyorum." sözleriyle yanıt verdi.

50 yaşındaki Demet Akalın beğendiği eski kraliçeleri paylaştıktan sonra mayolu nostalji karesi ile değişimini gözler önüne serdi.

Nisan doğumlu olan Demet Akalın arkadaşlarının geç doğum günü kutlaması ile 32 yıl önceki halini yanyana paylaştı.

Sosyal medyayı aktif kullanan Demet Akalın son olarak 1990 yılına ait mayolu pozu ile adından söz ettirdi.

"1990 mayo güzeliydim pehh" diyen Demet Akalın'a yorum yağdı. İşte Demet Akalın'ın mayolu pozu...