Büşra Pekin artık tanınmıyor son halini görenler inanamadı!

Önceki akşam Hello dergisinin davetine katılan Büşra Pekin görenleri hayrete düşürdü. Görenler Büşra Pekin'i tanıyamadı. Büşra Pekin'e nasıl kilo verdiği sorulurken, ünlü oyuncu “Yıllar öncesiyle aramda 12 kilo gibi bir fark var. Bazı projeler için kilo alıyoruz, bazı projeler için de şu an olduğu gibi kilo vermemiz gerekiyor” dedi.

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Ünlülerin kilo verme sırları merak ediliyor. Büşra Pekin nasıl zayıfladığını ise açıkladı. Ünlü oyuncu Büşra Pekin 15 kilo vererek adeta başka birine dönüştü. Oyuncunun zayıflama sırrı merak ediliyor. Peki Büşra Pekin nasıl zayıfladı? İşte yanıtı...

Kızlar gecesi

Büşra Pekin önceki akşam Hello! dergisinin davetine katıldı. Sarıya boyattığı saçları ve zayıflığıyla dikkat çeken oyuncu, “Yıllar öncesiyle aramda 12 kilo gibi bir fark var. Bazı projeler için kilo alıyoruz, bazı projeler için de şu an olduğu gibi kilo vermemiz gerekiyor” dedi.

Büşra Pekin oyuncu arkadaşları Dilara Aksüyek, İrem Helvacıoğlu ve Bihter Dinçel ile önceki akşam Cihangir’deki Jash adlı mekânda buluştu. Yemek sonrası Cihangir sokaklarında dolaşırken görüntülenen üçlü, “Kız kıza yemek yedik, bol bol sohbet edip oyunculuktan bahsettik” dedi.

Saçlarını yeni projesi için sarıya boyayan Büşra Pekin, "Gülse Birsel'in bir projesine dahil oldum. Çok mutluyum. Çalışmalarımıza başladık" diyerek sevenlerine müjdeyi verdi.

Büşra Pekin'in nasıl zayıfladığı merak edilen konular arasında. İşte ünlü oyuncunun zayıflama sırrı...

''Düzenli spor yaptım''

Büşra Pekin’in fit görüntüsünün sırrı önceki görünümünü bilen hayranları tarafından oldukça merak ediliyor. Verdiği kilolarla fit bir vücuda kavuşan Pekin’in bu kiloları nasıl verdiği uzun zamandır merak konusu. Özellikle de fazla kilo problemi olan bireylerin sıkça sorduğu beslenme programını ve uyguladığı yöntemleri ünlü oyuncu kendisi açıkladı.

Güzel oyuncu Büşra Pekin, kilo verme süresi boyunca ve devamında da düzenli olarak spor yaptığını açıkladı. Yaptığı spor sayesinde metabolizmasını hızlandırdığını dile getiren Pekin, spor sayesinde kalori yakım hızının ivme kazandığını söyledi. Uyguladığı diyet programıyla da beslenme düzenini tamamen değiştiren Pekin bu sayede fazla kilolarından kurtuldu.

Keto diyetiyle zayıfladı

Büşra Pekin’i fazla kilolarından kurtarıp fit bir görünüme ulaştıran sır perdesi aralandı. Güzel oyuncu ketojenik diyet ile ketojenik diyet ile zayıladığını açıkladı. Peki, ketojenik diyet nedir? Ketojenik diyet yüksek yağlı besinlerle yeter miktarda protein içeren besinlerin öncelikli olarak tüketildiği, düşük karbonhidratlı bir beslenme şeklidir. Ketojenik diyetin halk arasındaki bir diğer ismi de keto diyettir. Ketojenik diyet epilepsi başta olmak üzere Alzheimer, diyabet ve kanser gibi hastalıklara karşı yararları ile son dönemlerde trend bir diyet türü haline gelmiştir.